Berlin (ots) -Als Team 2 sind Dr.- Ing. Claus Jessen, Christoph Hüßtege und PD. Dr. med. Tobias Bingold (alle ADVITOS GmbH) mit dem Projekt " Wenn jede Stunde zählt - Der neue Therapieansatz bei Multiorganversagen auf der Intensivstation" nominiert.Die drei Nominierten aus München haben ein Therapiesystem zur Behandlung von Multiorganversagen entwickelt, einer der größten Herausforderungen in der Intensivmedizin. Mit nur einem Gerät werden die Entgiftungsfunktionen von Niere, Leber und Lunge gleichzeitig unterstützt und das innere Gleichgewicht des Körpers stabilisiert. So gewinnen schwerkranke Patientinnen und Patienten wertvolle Zeit für Stabilisierung und Regeneration. Die Innovation ermöglicht einen ganzheitlichen Behandlungsansatz und verbessert die Versorgung von Menschen auf der Intensivstation.Was die Technik ausmacht, erläutert der Sprecher Claus Jessen im Video.DZP 2026 Team 2 - Wenn jede Stunde zählt (https://www.youtube.com/watch?v=ZxPM_1EbSUs)Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 18. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2026 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.Die Preisverleihung ist am 18. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung im linearen Fernsehen zeitversetzt ab 22.15 Uhr.Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Videomaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.linkedin.com/company/deutscher-zukunftspreis/ und www.instagram.com/deutscher.zukunftspreisPressekontakt:Geschäftsstelle Deutscher ZukunftspreisAnna HeldStifterverband für die deutsche Wissenschaft e.V.Pariser Platz 610117 BerlinTel.+ 49 (0) 30 322 982 538deutscher-zukunftspreis@stifterverband.dewww.deutscher-zukunftspreis.deOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25570/6389826