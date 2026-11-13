Mainz (ots) -Angesichts aktueller Herausforderungen und einer schwierigen Wirtschaftslage ist eine sehr hohe Verschuldung im Bundeshaushalt vorgesehen. Eine Mehrheit von 59 Prozent lehnt die Aufnahme so hoher Schulden ab, 32 Prozent halten sie für richtig (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht"). Besonders deutlich ist dabei die Ablehnung der AfD-Anhänger (nicht richtig: 95 Prozent), aber auch eine Mehrheit im Unions-Lager ist dagegen (54 Prozent; dafür: 42 Prozent). Die SPD-Anhänger sprechen sich eher dafür aus (47 Prozent; dagegen: 36 Prozent), bei den Anhängern der Grünen und der Linken sind die Ansichten eher geteilt.Zur Schließung der Haushaltslücken plädieren 61 Prozent allgemein für Einsparungen, 21 Prozent sind für eine Erhöhung von Steuern und Abgaben und nur 9 Prozent halten diesbezüglich zusätzliche Schulden für sinnvoll. Deutliche Mehrheiten für Einsparungen finden sich vor allem bei den Anhängern der AfD (87 Prozent) und der Union (73 Prozent). Überdurchschnittlich häufig für Steuererhöhungen sind die Anhänger der Linken (50 Prozent), der Grünen (40 Prozent) und der SPD (32 Prozent).Ukraine-Krieg: Geteilte Meinungen über Erfolgsaussichten für die DiplomatieDiese Woche haben in Abu Dhabi Unterhändler Russlands und der Ukraine unter US-Vermittlung über ein Ende des Krieges gesprochen. Bei uns in Deutschland glauben 49 Prozent aller Befragten, dass der Krieg auf diplomatischem Wege beendet werden kann, 48 Prozent glauben das nicht.Dass dieser Krieg bisher diplomatisch nicht beendet werden konnte, liegt nach Meinung von 69 Prozent aller Befragten eher an Russland, für 15 Prozent liegt das eher an der Ukraine, 16 Prozent legen sich nicht fest. Während im CDU/CSU-, SPD-, Grünen-, Linke- und FDP-Lager sehr klare Mehrheiten in Russland den Grund dafür sehen, meint im AfD-Lager die Hälfte der Befragten, es läge an der Ukraine, dass bisher am Verhandlungstisch kein Lösungsweg gefunden werden konnte.Projektion: AfD-Vorsprung vergrößert sichWenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde sich der Abstand zwischen AfD und Union wieder vergrößern: Die CDU/CSU käme in der Projektion auf 22 Prozent (minus 1), die AfD würde sich auf 28 Prozent (plus 2) verbessern. Die SPD läge bei 13 Prozent (minus 1), die Grünen bei 15 Prozent (plus 2), die Linke bei 10 Prozent (minus 1) und die FDP bei 3 Prozent (unverändert). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent (minus 1), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erreichen würde. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot weiterhin keine Mehrheit.Top Ten: Uneinheitlicher TrendBei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung ("Was halten Sie von?") liegt Boris Pistorius nach wie vor auf Platz eins. Er wird auf der Skala von +5 bis -5 mit einem Durchschnittswert von 1,5 (hier und im Folgenden Vergleichswert von Ende Oktober: 1,6) beurteilt. Es folgen Hendrik Wüst mit 0,9 (0,9), Manuela Schwesig ebenfalls mit 0,9 (1,2), Wiedereinsteiger Johann Wadephul mit 0,5 und Markus Söder mit 0,0 (minus 0,1). Danach folgen im Negativbereich Lars Klingbeil mit minus 0,4 (minus 0,2), Heidi Reichinnek mit minus 1,4 (minus 1,2), Friedrich Merz mit minus 1,6 (minus 1,5) und erstmals in den Top Ten Ulrich Siegmund mit minus 2,0. Schlusslicht bleibt Alice Weidel mit minus 2,5 (minus 2,7).Nachfolge im Amt des Bundespräsidenten: Zustimmung zu Ilse AignerInzwischen haben sich auch der Bundeskanzler und die CDU für Ilse Aigner von der CSU als Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgesprochen. 50 Prozent aller Befragten finden es gut, wenn Ilse Aigner Bundespräsidentin wird, 12 Prozent sprechen sich gegen sie aus und 33 Prozent ist das egal. In dieser Frage gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, während Aigner umso häufiger präferiert wird, je älter die Befragten sind.Viel Verständnis für Demonstrationen junger Menschen bei unsFür die Forderungen vor allem junger Menschen, die zurzeit bei uns unter anderem für bessere Bildung und gegen steigende Lebenshaltungskosten demonstrieren, haben 83 Prozent aller Befragten Verständnis (kein Verständnis: 15 Prozent), darunter auch 82 Prozent aus der Generation 60plus.Eine klare Einschätzung gibt es auch beim Thema Gewalt: 84 Prozent aller Befragten glauben, dass die Mehrheit der Demonstranten die gewalttätigen Ausschreitungen ablehnt, die am Rande der Proteste stattgefunden haben, nur 11 Prozent glauben das nicht.Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass 50 Prozent aller unter 35-Jährigen meinen, die Bundesregierung kümmere sich eher um die Interessen der Älteren (um die der Jüngeren: 3 Prozent; kein Unterschied: 38 Prozent). In der Gesamtheit aller Befragten sind das nur 35 Prozent (kümmern sich eher um die der Jüngeren: 4 Prozent; kein Unterschied: 53 Prozent)Wenig Veränderung im deutsch-amerikanischen Verhältnis erwartetDie Hoffnungen auf bessere deutsch-amerikanische Beziehungen als Folge der Zwischenwahlen in den USA sind bei uns äußerst gering: Vor dem Hintergrund der für die Republikaner verlustreichen Midterm Elections glauben lediglich 8 Prozent der Deutschen, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA mit US-Präsident Trump jetzt verbessern wird, 18 Prozent prognostizieren eine Verschlechterung und mit 71 Prozent erwarten die meisten für die zwischenstaatlichen Beziehungen jetzt keine großen Veränderungen.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 10. bis 12. November 2026 bei 1.297 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben. Dabei wurden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU 23 Prozent, AfD 23 Prozent, SPD 14 Prozent, Grüne 22 Prozent, Linke 10 Prozent, FDP 2 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, den 27. November 2026. Informationen zur Methodik der Umfrage sowie zu den genauen Frageformulierungen finden Sie unter www.forschungsgruppe.de/Umfragen/Politbarometer/.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/politbarometer) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf https://forschungsgruppe.de.- Hier finden Sie das "ZDF-Politbarometer" im Web und in der App des ZDF. (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fpolitik%2Fpolitbarometer&data=05%7C02%7CKuehnel.C%40zdf.de%7Ce6f3f7502d58478074a908de1dd5a362%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638981000581403940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ZmKM8UsVwoHndTLKnP2bqNvWJ7C2evbYlkbjsLDkqv4%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6389852