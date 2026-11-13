Genf - Geoffroy de Ridder übernimmt per Dezember 2026 die Funktion des Group Chief Technology and Operations Officer (CTOO) und zugleich jene des CTOO für den Geschäftsbereich Wealth and Asset Management. Er wird seine Funktion vom Sitz der Rothschild & Co Bank in Zürich aus wahrnehmen. Geoffroy de Ridder verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Bereich Finanztechnologie in Europa und Asien, im Private Banking sowie im Wealth und Asset ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.