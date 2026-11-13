Genf - Geoffroy de Ridder übernimmt per Dezember 2026 die Funktion des Group Chief Technology and Operations Officer (CTOO) und zugleich jene des CTOO für den Geschäftsbereich Wealth and Asset Management. Er wird seine Funktion vom Sitz der Rothschild & Co Bank in Zürich aus wahrnehmen. Geoffroy de Ridder verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung im Bereich Finanztechnologie in Europa und Asien, im Private Banking sowie im Wealth und Asset ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab