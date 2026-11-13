Die Microsoft-Aktie legt diese Woche den Rückwärtsgang ein. Nachdem der Kurs des Technologiegiganten bereits von Dienstag auf Donnerstag um über -4% zurückgegangen ist, verliert Microsoft auch am Freitagmorgen weitere -3% im europäischen Handel. Was zieht die Microsoft-Aktie aktuell nach unten und eröffnet sich für Anleger dadurch eine Kaufgelegenheit? Massive Störungen der Dienste Der Konzern, der hinter Outlook, Office, Teams und Copilot steht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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