Die CTS-Eventim-Aktie steht am Freitag deutlich unter Druck. Auf Tradegate rutschte der Kurs vorbörslich um 6% ab im Vergleich zum Xetra-Schluss, nachdem der Eventvermarkter für das dritte Quartal weniger umgesetzt gemeldet hatte und unterm Strich auch weniger Rendite erzielt wurde. Damit stellt sich die Frage, ob das nur eine Schwächephase im Veranstaltergeschäft ist oder eher ein grundsätzliches Problem. Veranstaltergeschäft schwächelt Wie bereits ...

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