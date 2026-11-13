Cisco-Zahlen & Nvidia-Beben - Nvidia braucht neuen Visionär!
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|San Jose - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco profitiert weiter von der KI-Euphorie. Das Unternehmen hob am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Umsatzprognose für das laufende Jahr an. Wegen Bremsspuren...
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|The AI Trade Just Cracked. Here's the Price at Which I'd Start Buying Nvidia.
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|Nvidia ohne Jensen Huang: Warum der Rücktritt des Gründers den KI-Giganten so hart trifft
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