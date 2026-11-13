Wiesbaden (ots) -
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 16.11.2026
- (Nr. 400) Energieverbrauch in der Industrie, Jahr 2025
- (Nr. 401) Personal an Hochschulen, Jahr 2025
Dienstag, 17.11.2026
- (Nr. N080) Zum Internationalen Tag der Kinderrechte (20.11.2026): Versorgung mit Kinderärztinnen und -ärzten, Einnahmen von Kinderarztpraxen, Krankenhausbetten in Kinderfachabteilungen, Jahre 2025/2024
- (Nr. 47) Zahl der Woche: Neuzulassungen von E-Lkw im EU-Vergleich, Jahr 2025
Mittwoch, 18.11.2026
- (Nr. 402) Baugenehmigungen, September 2026
- (Nr. 403) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), September 2026
- (Nr. 404) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3. Quartal 2026
Donnerstag, 19.11.2026
- (Nr. 405) Umsatz im Gastgewerbe, September 2026
- (Nr. N081) Zur Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel, Wohnung angemessen warmzuhalten, Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Wohnungsbestand nach Heizenergieträger, 2025/Oktober und 2026/2022
Freitag, 20.11.2026
- (Nr. 406) Außenhandel (Detailergebnisse), September 2026
- (Nr. 407) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2026
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber: DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6389881
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- (Nr. 401) Personal an Hochschulen, Jahr 2025
Dienstag, 17.11.2026
- (Nr. N080) Zum Internationalen Tag der Kinderrechte (20.11.2026): Versorgung mit Kinderärztinnen und -ärzten, Einnahmen von Kinderarztpraxen, Krankenhausbetten in Kinderfachabteilungen, Jahre 2025/2024
- (Nr. 47) Zahl der Woche: Neuzulassungen von E-Lkw im EU-Vergleich, Jahr 2025
Mittwoch, 18.11.2026
- (Nr. 402) Baugenehmigungen, September 2026
- (Nr. 403) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), September 2026
- (Nr. 404) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 3. Quartal 2026
Donnerstag, 19.11.2026
- (Nr. 405) Umsatz im Gastgewerbe, September 2026
- (Nr. N081) Zur Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel, Wohnung angemessen warmzuhalten, Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Wohnungsbestand nach Heizenergieträger, 2025/Oktober und 2026/2022
Freitag, 20.11.2026
- (Nr. 406) Außenhandel (Detailergebnisse), September 2026
- (Nr. 407) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Oktober 2026
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