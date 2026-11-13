Auf großes Interesse ist kürzlich die Präsentation von cyan-CEO Markus Cserna auf der von mwb fairtrade organisierten Investorenveranstaltung "mwb inspiriert" in Frankfurt gestoßen. Den Turanround auf EBITDA-Basis hat das im Bereich Cybersicherheit für Smartphones tätige Unternehmen 2025 geschafft. "Jetzt geht es darum, die Zügel anzuziehen und wieder schneller und stärker zu wachsen", sagte Cserna in Frankfurt. Das kommt gut an und der Aktienkurs hat sich daraufhin auch spürbar nach oben bewegt. Von den jüngsten Kurszielen der Analysten zwischen 4,00 und 4,70 Euro ist die Notiz aber noch weit entfernt. Um tiefer in die Materie einzusteigen, bietet boersengefluester.de jetzt ein umfassendes Interview mit Markus Cserna ...

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