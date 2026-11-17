EQS-News: cyan AG
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cyan AG baut Präsenz in Lateinamerika aus - securelink. startet in Mexiko
München, 17. November 2026 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, gibt den kommerziellen Start ihrer Partnerschaft mit securelink. bekannt, einem Mobile Virtual Network Operator (MVNO) in Mexiko. Nach der 2025 angekündigten Kooperation ist securelink. nun mit cyans OnDevice-Lösung, die in das Mobilfunkangebot integriert ist, in den Markt eingetreten. Für cyan ist dies ein weiterer Schritt bei der Expansion in Lateinamerika.
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).
Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com
cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com
cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
Über securelink.
securelink. ist ein mexikanisches Mobilfunkunternehmen, das mobile Konnektivität und digitalen Schutz zusammenbringt.
Wir sind überzeugt, dass digitaler Schutz für alle zugänglich sein sollte und dass Mobilfunkanbieter eine Verantwortung tragen, die über die reine Konnektivität hinausgeht. Da Smartphones für unser finanzielles und persönliches Leben immer wichtiger werden, ist der Schutz der Kundinnen und Kunden vor zunehmend ausgefeilten Cyberbedrohungen wichtiger denn je.
Durch die Partnerschaft mit führenden globalen Technologieunternehmen integriert securelink. fortschrittliche Cybersicherheitsfunktionen und arbeitet an der Entwicklung innovativer Lösungen, die auf die Bedürfnisse Lateinamerikas zugeschnitten sind - einer Region, die vor erheblichen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit steht.
Durch die Integration von Cybersicherheit in Mobilfunkdienste möchte securelink. digitalen Schutz zu einem selbstverständlichen Teil der alltäglichen Konnektivität machen und dabei Innovation, Einfachheit und einen am Menschen orientierten Kundenservice vereinen.
Website: www.gosecurelink.com
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|cyan AG
|Josephspitalstraße 15
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.cyansecurity.com
|ISIN:
|DE000A2E4SV8
|WKN:
|A2E4SV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500180W6SSACJ1T19
|EQS News ID:
|2436514
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