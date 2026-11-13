Redmond - Eine Grossstörung schneidet seit Stunden weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns Microsoft ab. Das Unternehmen kommt nach eigener Darstellung bei der Behebung der umfassenden Störung seiner Dienste Stück für Stück voran. «Dank unserer jüngsten Massnahmen zur Datenverkehrsoptimierung verzeichnen wir positive Ergebnisse hinsichtlich der Dienststabilität und einer erhöhten Kapazität», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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