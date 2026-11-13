Seagate hat eine besondere Festplatte angekündigt. Sie kombiniert herkömmliche mechanische Speicherlösungen mit einer SSD. Kund:innen sollten vor dem Kauf aber alle Details genau durchlesen. Heutzutage gibt es Speichermedien, die wir längst nicht mehr nutzen. Das liegt daran, dass neue Lösungen wie SSDs im Hinblick auf Geschwindigkeiten und Zuverlässigkeit mittlerweile viel besser als die Vorgänger sind. Zu diesen veralteten Speichermedien gehören ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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