Oldenburg (ots) -Ein Baby soll kommen - und plötzlich wird vieles wichtig, was vorher selbstverständlich war: die eigene Gesundheit, die Ernährung und die Frage, wie die werdende Mutter sich und das ungeborene Kind von Anfang an gut versorgen kann. Ausgewählte Nährstoffe sind dabei vor und in der Schwangerschaft von besonderer Bedeutung. Doch was braucht der Körper jetzt wirklich? Ein aktueller Test des Verbrauchermagazins ÖKO-TEST zeigt: Bei Schwangerschaftsvitaminen kommt es nicht unbedingt auf eine möglichst lange Zutatenliste an. Entscheidend sind vielmehr die richtigen Nährstoffe in passenden Mengen.Folio 1 basic erneut mit Test-Gesamtnote "gut" bewertetIn der Ausgabe 9/2026¹ hat ÖKO-TEST 19 Vitaminpräparate für Schwangere untersucht. Nur zwei Produkte erhielten die Gesamtnote "gut" - die beste im aktuellen Test vergebene Bewertung -, darunter erneut Folio 1 basic. 13 der getesteten Präparate wurden mit "ungenügend" bewertet. Bereits 2023 hatte Folio 1 basic, ehemals Folio forte, die Gesamtnote "gut" erhalten.Folsäure und Jod: Besonders wichtig bei Kinderwunsch und SchwangerschaftDie Zeit rund um die Empfängnis und die ersten Wochen der Schwangerschaft sind eine besondere Lebensphase. Der Körper stellt sich auf die Schwangerschaft ein und bestimmte Nährstoffe wie Folsäure und Jod rücken jetzt verstärkt in den Fokus.ÖKO-TEST verweist auf die Empfehlung, bereits bei Kinderwunsch täglich 400 µg Folsäure zusätzlich zur Ernährung einzunehmen - idealerweise mindestens vier Wochen vor der geplanten Empfängnis und bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche. Wird erst kurz vor oder nach der Empfängnis mit der Einnahme begonnen, werden bis zu 800 µg täglich empfohlen.Auch Jod gehört zu den Nährstoffen, auf die in dieser Lebensphase besonders geachtet werden sollte. Das Netzwerk "Gesund ins Leben" empfiehlt Schwangeren eine tägliche Supplementierung von 100 bis 150 µg Jod. Bei einer Schilddrüsenerkrankung sollte die Einnahme individuell ärztlich abgestimmt werden.Folio 1 basic ist auf die sensible Phase von Kinderwunsch bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche abgestimmt. Eine Mini-Tablette enthält 800 µg Folsäure und 150 µg Jod sowie Vitamin B12 und Vitamin D3.Bedarfsgerecht statt "viel hilft viel""Die meisten Produkte gehen über den Bedarf von Schwangeren hinaus", wird ÖKO-TEST-Biologin Christine Throl im aktuellen Test zitiert.¹Damit rückt eine Frage in den Mittelpunkt, die sich viele Frauen bei der Auswahl eines Präparats stellen: Brauche ich möglichst viele Vitamine und Mineralstoffe - oder kommt es vielmehr darauf an, die für diese Lebensphase wirklich relevanten Nährstoffe zu ergänzen?Für Frauen mit Kinderwunsch und in der frühen Schwangerschaft kann deshalb ein Blick auf die tatsächlichen Empfehlungen hilfreich sein. Denn eine ausgewogene Ernährung und eine gezielte Ergänzung können sinnvoller sein als eine möglichst umfangreiche Kombination verschiedener Vitamine und Mineralstoffe. Folio 1 basic setzt genau hier an.Kleine Tablette, wichtige NährstoffeGerade in einer Zeit, in der sich vieles neu anfühlt, sollte eine tägliche Versorgung unkompliziert sein. Folio 1 basic wird einmal täglich als leicht schluckbare Tablette eingenommen und konzentriert sich auf die ausgewählten Nährstoffe für die erste Phase rund um Kinderwunsch und Schwangerschaft.Die erneute Bewertung mit der im aktuellen ÖKO-TEST besten Note "gut" unterstreicht den Ansatz einer bewussten Versorgung. Für Frauen mit Kinderwunsch und werdende Mütter bietet sie damit eine fokussierte Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Präparats. Denn bei der Versorgung in dieser besonderen Lebensphase geht es nicht darum, möglichst viele Nährstoffe einzunehmen. Entscheidend ist, was der Körper wirklich braucht - und in welcher Menge.Von Anfang an gut begleitetFolio steht für eine Produktfamilie, die Frauen in verschiedenen Lebensphasen begleitet - vom Kinderwunsch über Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit. Dabei orientieren sich die Produkte an den jeweiligen Bedürfnissen der einzelnen Phase und kombinieren ausgewählte, relevante Mikronährstoffe in abgestimmten Dosierungen. Getreu dem Anspruch einer fokussierten Versorgung: So viel wie nötig, so wenig wie möglich.Weitere Informationen: https://www.folio-familie.de/oeko-test-2026/¹ ÖKO-TEST, Ausgabe 09/2026, "Zu viel des Guten".Pressekontakt:ifemedi GmbH, Annika Hüve0441-9350590, presse@ifemedi.dewww.ifemedi.deOriginal-Content von: ifemedi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/6389920