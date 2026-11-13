Baden-Baden (ots) -SWR sieht wachsende Verantwortung für Information und MedienkompetenzDer Anteil an KI-Nutzenden bei den Jugendlichen steigt weiter an. Dies zeigt die aktuelle JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) des Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs), einer Kooperation der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und des Südwestrundfunks (SWR). Demnach nutzen 92 Prozent der 12- bis 19-Jährigen KI zumindest gelegentlich. Das Smartphone bleibt weiterhin der wichtigste Alltagsbegleiter, Social Media und KI-Anwendungen sind bei Jugendlichen fest etabliert. Zugleich bleiben klassische Audio- und Bewegtbildangebote auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks relevant. Verlässliche Informationen, Einordnung und Medienkompetenz sind wichtiger denn je.KI wird zum Alltagswerkzeug - und manchmal zum GesprächspartnerKI-Anwendungen gehören laut aktueller JIM-Studie (https://mpfs.de/studie/jim-studie-2026/) für viele Jugendliche selbstverständlich zum Alltag: 92 Prozent nutzen demnach KI zumindest gelegentlich, 63 Prozent regelmäßig, 28 Prozent täglich. Drei Viertel der jugendlichen KI-Nutzenden verwenden KI für Hausaufgaben, zum Lernen oder für die Informationssuche. Auffällig ist, dass KI nicht nur als Recherche-Tool, sondern auch für persönliche Anliegen genutzt wird: 26 Prozent der KI-Nutzenden geben in der Studie an, Gesundheitsfragen mit KI zu besprechen.15 Prozent der 12- bis 19-Jährigen vertrauen der KI Sorgen oder Probleme an.Smartphone: Zentrale Schaltstelle für Kommunikation und Medienkonsum94 Prozent der Jugendlichen besitzen laut Studie ein eigenes Smartphone, die durchschnittliche Bildschirmzeit liegt bei rund vier Stunden täglich. Social Media dient dabei längst nicht mehr nur Unterhaltung: Rund ein Drittel der Jugendlichen bekommt regelmäßig Nachrichten und aktuelle Informationen über Instagram oder Tiktok. 32 Prozent folgen Influencerinnen und Influencern, die sich mit dem Tagesgeschehen beschäftigen - darunter auch Hosts der "Tagesschau". Ein weiteres Drittel stößt über Youtube und Suchmaschinen auf aktuelle Informationen. Dabei verlässt sich bereits ein Viertel der Jugendlichen bei Suchmaschinen ausschließlich auf deren KI-Antworten; knapp die Hälfte kombiniert KI-Antworten mit weiteren Quellen.Desinformation, Hate Speech und problematische Inhalte82 Prozent der Jugendlichen sind im letzten Monat mit problematischen Inhalten in Berührung gekommen. 66 Prozent berichten von Fake News und beleidigenden Kommentaren, gut die Hälfte von extremen politischen Ansichten, rund 40 Prozent von Hassbotschaften und Verschwörungserzählungen. Diese Ergebnisse zeigen auf, wie wichtig es ist, Quellen zu prüfen und mit Algorithmen und KI kritisch umzugehen, um manipulierte Inhalte erkennen und sich gegen Übergriffe online wehren zu können. "Als öffentlich-rechtlicher Sender müssen wir Desinformation aktiv entlarven, Dialogräume ohne Hass und Hetze öffnen und Medienkompetenz stärken - im Programm, im Netz und gemeinsam mit Schulen und Einrichtungen der Jugendmedienarbeit", kommentiert Jürgen Ebenau, Chef der neuen HA Audience im SWR, die Forschungsergebnisse.ARD-Jugendmedientag und Public Space IncubatorUm die Medienbildung zu stärken, veranstaltet die ARD jährlich einen Jugendmedientag. Rund 1.500 Jugendliche waren am Donnerstag, 12. November 2026, in den Funkhäusern und Studios des SWR zu Gast, an Schulen selbst haben im Sendegebiet rund 500 Schülerinnen und Schüler an Workshops teilgenommen. Außerdem arbeitet die ARD im Rahmen des Projekts Public Spaces Incubator an der Einführung von Dialog-Optionen auf ihren eigenen Webseiten, die konstruktiven Dialog fördern und Schutz vor Hasskommentaren bieten. Mehr dazu hier (https://www.ard.de/die-ard/b2b/public-spaces-incubator-ard-will-respektvollen-online-dialog-foerdern-100.html).Studienreihe JIMDie Studienreihe JIM (Jugend, Information, Medien) wird vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs), einer Kooperation der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und des Südwestrundfunks (SWR), seit 1998 jährlich durchgeführt. Die repräsentative Studie bildet das Medienverhalten der Jugendlichen in Deutschland ab. Hierzu wurden 1.200 Jugendliche im Alter von zwölf bis 19 Jahren im Zeitraum vom 27. Mai bis 6. Juli 2026 mittels telefonischer Interviews (CATI, 50 Prozent) und Online-Fragebögen (CAWI, 50 Prozent) befragt.Die Jim-Studie 2026 ist hier (https://mpfs.de/studie/jim-studie-2026/) abrufbar.Alle Ausgaben der JIM-Studie seit 1998 sind als PDF unter www.mpfs.de auffindbar.Informationen unter http://swr.li/jim-studieNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt:Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6389935