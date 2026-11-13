München (ots) -15 Jahre, 200 Folgen - ob mit oder ohne Staller: Die Serie ist eine echte Erfolgsgeschichte. Ihr Rezept: bayerisches Lokalkolorit, skurriler Humor, liebenswert-schräge Charaktere und ein unverwechselbares Gespür für die kleinen und großen Absurditäten des Lebens. Das Doppeljubiläum wurde gestern gemeinsam mit dem gesamten Hauptcast bei einer Kino-Premiere in der Astor-Film-Lounge in München gefeiert. Eine brandneue Folge der 14. Staffel auf großer Leinwand machte dabei vor allem eines deutlich: Die Freude an den schrägen Wolfratshausener Polizisten und ihren ungewöhnlichen Mordfällen ist ungebrochen. Und so ging von dem Abend denn auch die klare Botschaft an alle Fans und Freunde der Kultserie aus: Es geht heiter weiter!Christian Tramitz als Franz Hubert:"Ich freue mich sehr auf die neue Staffel. Auch nach 15 Jahren macht es immer noch großen Spaß, mit diesem tollen Ensemble zu drehen, und ich hoffe auf viele weitere Folgen auch über die 200. hinaus."Michael Brandner als Reimund Girwidz:"Politisch unkorrekt und fern von jeder Realität machen die Dreharbeiten immer wieder großen Spaß! Wie schon Karl Valentin treffend feststellte: 'Leicht ist schwer was.' In diesem Sinne sag ich uns mal 'Herzlichen Glückwunsch'."Katharina Müller-Elmau als Sabine Kaiser:"Wir sind ein schwer zu zügelnder, eigensinniger Haufen sehr unterhaltsamer Individualisten, und genau deshalb komme ich jedes Mal gerne ans Set. Solange wir irgendwie mehr oder weniger geschmeidig aus dem Streifenwagen steigen können, machen wir weiter."Bettina Ricklefs, Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie BR:"15 Jahre und mehr als 200 Folgen von "Hubert und/ohne Staller": Ich freue mich sehr, dass diese fest in Bayern verwurzelte Serie deutschlandweit so erfolgreich und beliebt ist. Das Schönste an diesem Jubiläum ist, dass wir mit diesem Format über einen so langen Zeitraum hinweg das Publikum erreichen und begeistern - im ARD-Vorabendprogramm wie auch in der ARD Mediathek. Mein Dank gilt dem gesamten Team vor und hinter der Kamera und natürlich den treuen Zuschauerinnen und Zuschauern!"Christoph Schmidt,Programmgeschäftsführer ARD Vorabend"Franz Hubert - seit Folge 117 übrigens ohne Staller - und Reimund Girwidz stellen sich unermüdlich den ganz großen Herausforderungen unserer Zeit. Die skurrilen Mordfälle in und um Wolfratshausen lösen sie verlässlich, wenn auch zugegebenermaßen eher zufällig. Mindestens genauso begeistert verfolgen wir aber ihren alltäglichen Kampf mit sich und der Welt. Auf eines ist dabei immer Verlass: Hubert und Girwidz bleiben sich treu. Das ist einer der Gründe für den großen Erfolg dieser Serie. Großer Dank und Respekt gebühren allen Beteiligten vor und hinter der Kamera, die Folge für Folge wunderbare Geschichten und Bilder schaffen, die und damit das Publikum begeistern."Mit bei der großen Jubiläumsfeier waren die Darsteller:innen Christian Tramitz, Michael Brandner, Katharina Müller-Elmau, Mitsou Jung, Paul Sedlmeir, Susu Padotzke, Hannes Ringlstetter, Victoria Abelmann-Brockmann und Katharina Scheuba sowie Helmfried von Lüttichau, der in den ersten sieben Staffeln die Rolle des Johannes Staller verkörperte.Gemeinsam mit ihnen feierten Vertreter:Innen der ARD, darunter Christoph Schmidt (Programmgeschäftsführer ARD Vorabend), Bettina Ricklefs (Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie BR) und Elmar Jaeger (Redakteur BR) sowie das Filmteam der Entertainment Factory mit Oliver Mielke (Produzent und Headwriter), Johannes Röck (ausführender Produzent), Philip Kaetner (Headwriter und Autor Serienfolge "In schlechter Gesellschaft"), Carsten Fiebeler (Regie Serienfolge "In schlechter Gesellschaft").Aktuell laufen neue Folgen der 13. Staffel von "Hubert ohne Staller". Die Jubiläums-Ausstrahlung der 200. Folge "Tote Zeugen singen nicht", steht am Mittwoch, 25. November 2026, um 18:50 Uhr an. Direkt im Anschluss startet am Mittwoch, 2. Dezember 2026, die 14. Staffel. Die 16 neuen Folgen sind jeweils um 18:50 Uhr im Ersten sowie in der ARD Mediathek zu sehen.Fotos von der Premiere und zur Serie erhalten akkreditierte Journalist:innen unter www.ard-foto.deDas digitale Pressedossier zu den neuen Folgen der ARD-Vorabendserie sowie zum Jubiläum "15 Jahre und 200 Folgen" finden Journalist:innen unter https://pressekits.ard.de/hubert-ohne-stallerIm ARD Vorführraum (https://www.ard.de/die-ard/ard-programmdirektion/programmpresse/vorfuehrraum) stehen die 200. Folge "Tote Zeugen singen nicht" sowie die Auftaktfolge der 14. Staffel "Eine fast perfekte Masche" für akkreditierte Journalisten zur Ansicht bereit.Pressekontakt:ARD Programmdirektion | Kommunikation | PR,Dr. Lars Jacob,Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deUlrike Körner PRUlrike Körner, Mobil: 0160/94908586,E-Mail: kontakt@ulrikekoerner.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6389931