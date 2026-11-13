Bern - Die Schweizerinnen und Schweizer haben im Oktober wieder stärker zu ihrem Portemonnaie gegriffen. Die Konsumausgaben wuchsen gegenüber dem Vorjahr deutlicher als in den Vormonaten. Gemäss dem jüngsten Postfinance-Konsumindikator lagen die Ausgaben im Oktober um 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im September hatte das Plus 0,9 Prozent betragen, im August 0,8 Prozent. Die Haushalte geben damit trotz gedrückter Stimmung mehr Geld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab