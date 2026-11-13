Bonn (ots) -Vom 16. bis 20. November 2026 führt die 1. Kompanie des Logistikbataillons 467 Mainfranken aus Volkach die Übung "TAUBERTAL SCHILD 2026" in ihrer Patengemeinde Markelsheim durch. Rund 80 Soldatinnen und Soldaten trainieren dabei unter realitätsnahen Bedingungen ihre logistischen Fähigkeiten und die Zusammenarbeit mit zivilen Einsatzkräften.Im Mittelpunkt der fünftägigen Übung stehen verschiedene logistische Aufgaben, darunter der Transport von Material, die Instandsetzung von Fahrzeugen und Gerät sowie die eigenständige Versorgung der eingesetzten Soldatinnen und Soldaten. Darüber hinaus werden der Aufbau und Betrieb eines Gefechtsstandes geübt. Ziel ist es, die Einsatzbereitschaft der Kompanie zu festigen und die Abläufe unter einsatznahen Bedingungen weiter zu verbessern.Der Übungsraum erstreckt sich auf den Bereich Tauberbischofsheim und Markelsheim. Während des gesamten Übungszeitraums ist dort mit einem erhöhten Aufkommen von Bundeswehrfahrzeugen und militärischem Personal zu rechnen.Ein besonderer Schwerpunkt der Übung ist die Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim, Abteilung Markelsheim. Am Mittwoch, 18. November 2026, findet eine gemeinsame Ausbildung zur technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen statt.Dabei trainieren die militärischen und zivilen Einsatzkräfte insbesondere das Aufrichten und Bergen verunfallter Fahrzeuge sowie die Rettung und Versorgung verletzter Personen. Während die Bundeswehr mit ihren Fähigkeiten die Bergung und den Abtransport schwerer Fahrzeuge übernimmt, konzentriert sich die Feuerwehr auf die technische Rettung und die medizinische Erstversorgung verletzter Personen.Im Vordergrund steht das abgestimmte Zusammenwirken der Einsatzkräfte an einer Unfallstelle. Durch die gemeinsame Ausbildung sollen die jeweiligen Fähigkeiten aufeinander abgestimmt, Abläufe gefestigt und die Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Feuerwehr weiter gestärkt werden.Mit der Übung "TAUBERTAL SCHILD 2026" verbindet das Logistikbataillon 467 Mainfranken die militärische Ausbildung mit der praktischen Zusammenarbeit ziviler Einsatzkräfte in seiner Patengemeinde Markelsheim.Pressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6389982