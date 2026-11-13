Berlin (ots) -"Gesundheit entsteht nicht allein durch gute medizinische Versorgung. Entscheidend sind auch die Lebensbedingungen, die Menschen gesund erhalten oder krank machen können. Die Ottawa-Charta hat diesen Zusammenhang vor vierzig Jahren in den Mittelpunkt gerückt und einen bis heute wichtigen gesundheitspolitischen Orientierungsrahmen geschaffen." Das sagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt zur Eröffnung der Tagung "Revisiting the Ottawa Charter: European Perspectives on Health Promotion and Policy" am 13. November in Berlin. Die Bundesärztekammer richtet die Veranstaltung im Rahmen ihrer Reihe "BÄK im Dialog" in diesem Jahr gemeinsam mit dem Ständigen Ausschuss der Europäischen Ärzte (CPME) aus. Anlass ist das 40. Jubiläum der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung (https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/health-promotion/population-health/ottawa-charter-health-promotion-international-conference-on-health-promotion/charter.pdf), die am 21. November 1986 verabschiedet wurde.Die Ottawa-Charta gilt als eines der grundlegenden internationalen Dokumente zur Gesundheitsförderung. Sie wurde auf der ersten Internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa unter dem Dach der Weltgesundheitsorganisation verabschiedet und formuliert einen bis heute wegweisenden Auftrag an Politik, Gesundheitswesen und Gesellschaft: Gesundheit soll nicht erst durch medizinische Versorgung wiederhergestellt, sondern durch gesundheitsförderliche Lebensbedingungen von vornherein ermöglicht werden."Vor vierzig Jahren war dieser Ansatz visionär. Seitdem hat sich die Gesundheitsförderung international weiterentwickelt und in vielen Ländern als Bestandteil moderner Gesundheitspolitik etabliert. Dennoch fällt die Gesamtbilanz ernüchternd aus", betonte Reinhardt. Es bestünden weiterhin erhebliche gesundheitliche Ungleichheiten. Gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen seien längst nicht für alle Menschen gleichermaßen gegeben. Auch bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen, etwa zur Förderung gesunder Ernährung, zur Verringerung des Tabakkonsums oder zur Stärkung gesundheitsförderlicher Lebenswelten, bleibe viel zu tun. Vor allem aber sei es noch nicht gelungen, den erforderlichen breiten, politikfeldübergreifenden Ansatz konsequent durchzusetzen. "Health in all Policies" sei zwar als Slogan in aller Munde, bleibe im konkreten politischen Handeln aber zu oft ein Lippenbekenntnis, so Reinhardt.Anlässlich der CPME-Generalversammlung bringt die Veranstaltung "BÄK im Dialog" der Bundesärztekammer Expertinnen und Experten aus Medizin, Public Health, Wissenschaft und Politik zusammen. Sie diskutieren über die Erfolge und die weiter bestehenden Herausforderungen der Ottawa-Charta sowie über konkrete Präventionsansätze. Dazu zählen Maßnahmen, die auch in Deutschland aktuell politisch diskutiert werden. So befassen sie sich mit den positiven Erfahrungen des Vereinigten Königreichs mit einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke, mit Maßnahmen für eine rauchfreie Generation sowie mit Ansätzen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer zunehmend digitalen Lebenswelt.Die Veranstaltung ist Teil eines breiteren fachlichen Austauschs im Rahmen der CPME-Generalversammlung, die vom 12. bis zum 14. November 2026 in Berlin stattfindet. Vertreterinnen und Vertreter nationaler Ärzteverbände aus ganz Europa diskutieren dort gemeinsame Herausforderungen und Prioritäten für die Ärzteschaft und die öffentliche Gesundheit.The Ottawa Charter for Health Promotion (https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/health-promotion/population-health/ottawa-charter-health-promotion-international-conference-on-health-promotion/charter.pdf)Pressekontakt:BundesärztekammerPressestelle der deutschen ÄrzteschaftHerbert-Lewin-Platz 110623 Berlinpresse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/6389976