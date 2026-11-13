Köln (ots) -
Aufgrund der weltweiten Störungen bei Microsoft ist die WDR Kommunikation derzeit nicht per E-Mail erreichbar. Das betrifft auch die Adresse kommunikation@wdr.de.
Für Medienanfragen und sonstige Anliegen steht der Desk der WDR Kommunikation telefonisch unter 0221 220 7100 zu Verfügung. Die Multimediakommunikation ist unter 0221 220 7102 erreichbar.
Sobald die E-Mail-Kommunikation wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht, informieren wir entsprechend.
Wir bitten um Verständnis.
Pressekontakt:
WDR Kommunikation
Tel.: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de
Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6389987
Aufgrund der weltweiten Störungen bei Microsoft ist die WDR Kommunikation derzeit nicht per E-Mail erreichbar. Das betrifft auch die Adresse kommunikation@wdr.de.
Für Medienanfragen und sonstige Anliegen steht der Desk der WDR Kommunikation telefonisch unter 0221 220 7100 zu Verfügung. Die Multimediakommunikation ist unter 0221 220 7102 erreichbar.
Sobald die E-Mail-Kommunikation wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht, informieren wir entsprechend.
Wir bitten um Verständnis.
Pressekontakt:
WDR Kommunikation
Tel.: 0221 220 7100
Email: kommunikation@wdr.de
Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6389987
© 2026 news aktuell