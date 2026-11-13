Bern (ots) -Die BRÜHWILER Sägewerk und Fensterholz AG gewinnt den 23. Artisana Award für Betriebliche Gesundheit 2026. Der Holzindustriebetrieb in vierter Generation zeigt überzeugend, wie sich Innovation und Effizienz mit einer an den Mitarbeitenden orientierten Unternehmenskultur verbinden lassen. Im Rahmen der Synergy, dem Gala-Event des Schweizerischen Gewerbeverbandes, wurde der mit CHF 10'000 dotierte Preis am 12. November im Kursaal in Bern verliehen.Die BRÜHWILER Sägewerk und Fensterholz AG verarbeitet an zwei Standorten in Wiezikon (TG) und Attelwil (AG) mit rund 45 Mitarbeitenden Baumstämme zu Schnittholz und veredelt dieses zu hochwertigen Fenster-, Tür- und Fassadenelementen. Um langfristig am Werkplatz Schweiz wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt der Holzindustriebetrieb konsequent auf modernste Technologien in der Holzverarbeitung und Fertigung. Dabei stehen nicht nur Maschinen und Infrastruktur im Fokus, sondern ebenso die Menschen: ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung und ihre Gesundheit. Für Inhaberin und Geschäftsführerin Maria Brühwiler ist klar: "Technischer Fortschritt kann nur gelingen, wenn die Menschen mitgenommen werden."Technologischen Wandel gemeinsam gestaltenWie dieser Grundsatz im Betriebsalltag gelebt wird, zeigt sich bei der Einführung zweier neuer Produktionsanlagen in der Keilzinkhalle und im Sägewerk. Mit den Projekten MOVE und STARTKLAR wurden die Mitarbeitenden von Anfang an aktiv in die Veränderungen einbezogen. Gemeinsam wurden Arbeitsabläufe angepasst, Aufgaben neu verteilt und neue Einsatzmöglichkeiten entwickelt. So konnten Unsicherheiten abgebaut und die Mitarbeitenden auf ihre veränderten Tätigkeiten vorbereitet werden. Zudem sorgen die neuen Anlagen für ergonomischere und körperlich weniger belastende Arbeitsbedingungen.Mitgestaltung, Vertrauen und individuelle EntwicklungPartizipation beschränkt sich bei BRÜHWILER nicht auf einzelne Veränderungsprojekte, sondern prägt die gesamte Zusammenarbeit. Anstelle einer klassischen Geschäftsleitung setzt das Unternehmen auf ein Rollenmodell mit verteilter Verantwortung. Mitarbeitende können ihren Arbeitsalltag aktiv mitgestalten - von der Arbeitsplatzgestaltung über die Optimierung von Abläufen bis zur Schichtplanung. Wie sehr Eigeninitiative erwünscht ist, zeigt sich auch bei der Personalgewinnung. Aus der Belegschaft heraus entstand ein eigenes TikTok-Team, das mit kreativen Beiträgen insbesondere junge Menschen für die Holzindustrie begeistert.Offene Kommunikation und in Bewegung bleibenTransparente Kommunikation, regelmässige Mitarbeitendengespräche und ein offener Austausch auf Augenhöhe schaffen für das gemeinsame Miteinander die Grundlage. Zudem berücksichtigt das Familienunternehmen unterschiedliche Lebenssituationen mit flexiblen Arbeitsmodellen und individuellen Lösungen. Die Verbindung von Eigenverantwortung, Mitgestaltung und persönlicher Wertschätzung bildet das Fundament einer gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur. Dass dabei nicht immer alles reibungslos verläuft, gehört für die Geschäftsführerin dazu. Unterschiedliche Sichtweisen und Herausforderungen werden direkt angesprochen und gemeinsam bearbeitet. "Wichtig für die Zukunft ist uns, dass wir weiterhin beweglich bleiben ... und gesund!", bringt Maria Brühwiler die Haltung des Unternehmens auf den Punkt.Das Porträt der BRÜHWILER Sägewerk und Fensterholz AG mit Kurzvideo findet sich auf der Website der Artisana unter www.artisana.ch/de/award.Ein Preis für das Engagement von KMU im Bereich Betriebliche GesundheitMit dem Artisana Award zeichnet die Stiftung Artisana jährlich einen Betrieb aus, dessen Aktivitäten im Bereich der Betrieblichen Gesundheit Vorbildcharakter hat und auf Nachhaltigkeit setzt. Bei der Bewerbung und dem anschliessenden Betriebsbesuch wird das Thema Gesundheit in den vier Dimensionen Arbeitsorganisation, Führung, Betriebsklima und Grundlagen unter die Lupe genommen. Dabei geht es nicht darum, dass KMU möglichst viel Papier zum Thema vorlegen, sondern dass sie aufzeigen, auf welche Weise das Thema gelebt wird und ein nachhaltiger Fokus auf die Gesundheit im Betrieb gelegt wird. Die Artisana versteht Betriebliche Gesundheit als eine Haltung, die den Betrieb bezüglich Arbeits- und Personalprozesse prägt und ihn zu einem attraktiven Arbeitgeber mit einem gesunden Arbeitsklima und motivierten Mitarbeitenden und Führungskräften macht. Weitere Informationen zum Artisana Award und zur Stiftung Artisana finden sich unter www.artisana.ch.Pressekontakt:Dr. Désirée StockerGeschäftsführungStiftung Artisana+41 31 971 23 05desiree.stocker@artisana.chLukas FlückProjektleiter und MarketingverantwortlicherBRÜHWILER Sägewerk und Fensterholz AG+41 71 978 71 30l.flueck@fensterholzag.chOriginal-Content von: Stiftung Artisana, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059177/100943594