Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag zum Ende einer positiv verlaufenen Börsenwoche leicht nach. Der Leitindex SMI hat den Handel mit Blick auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien schwächer eröffnet und tendiert gegen Mittag weiterhin im Minus. Erhöhte Volatilität ist in Tech-Werten auszumachen, während der Luxusgüterkonzern Richemont nach Geschäftszahlen unter Druck geriet. Demgegenüber sind die defensiven Schwergewichte Novartis ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.