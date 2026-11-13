Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Freitag zum Ende einer positiv verlaufenen Börsenwoche leicht nach. Der Leitindex SMI hat den Handel mit Blick auf die negativen Vorgaben aus den USA und Asien schwächer eröffnet und tendiert gegen Mittag weiterhin im Minus. Erhöhte Volatilität ist in Tech-Werten auszumachen, während der Luxusgüterkonzern Richemont nach Geschäftszahlen unter Druck geriet. Demgegenüber sind die defensiven Schwergewichte Novartis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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