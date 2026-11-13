Gontenschwil - Das Aargauer Startup Tailored Intelligence hat seinen Stand an den Startup Nights in Winterthur als Spiel aufgebaut. An zwei Tagen spielten Besucherinnen und Besucher 111 Runden der «Trophy Games», eines kurzen Unternehmer-Tests mit Live-Rangliste und einem Pokal für die Tagessieger. Dasselbe Prinzip steckt hinter Trophy, der Software des Startups für Restaurants, Cafés und Hotels. An Tablets und auf dem eigenen Handy lösten die Teilnehmenden ...

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