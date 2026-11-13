Berlin (ots) -Die aktuelle Microsoft-Outlook-Störung zeigt, wie riskant es sein kann, die gesamte Kommunikation einer Organisation von einem einzigen Cloud-Anbieter abhängig zu machen. Für Behörden, Verteidigung und kritische Infrastrukturen kann ein solcher Ausfall schnell zum Sicherheitsrisiko werden.Benjamin Schilz (https://www.linkedin.com/in/benjaminschilz/), CEO des europäischen Anbieters für sichere Kommunikation Wire, kommentiert den Vorfall:"Niemand sollte heute mit dem Finger auf Microsoft zeigen. Technik ist nie perfekt, und ein solcher Ausfall kann jeden Anbieter treffen, auch uns. Das eigentliche Risiko ist, die gesamte Kommunikation einer Organisation in eine Cloud bei einem einzigen Anbieter zu legen. Für ein Ministerium, die Streitkräfte oder einen Energienetzbetreiber sind Stunden ohne Kommunikation keine Unannehmlichkeit, sondern ein Sicherheitsrisiko. Behörden, Verteidigung und kritische Infrastrukturen können es sich schlicht nicht leisten, ihre Kommunikation von einem einzigen Dienst abhängig zu machen.Digitale Souveränität bedeutet nicht nur Kontrolle über Daten und ihren Speicherort. Sie bedeutet auch, bei einer Störung handlungsfähig zu bleiben. Wer seine gesamte Kommunikation von einer Plattform abhängig macht, macht auch seine Krisenfähigkeit von dieser Plattform abhängig. Deshalb setzen die Bundesregierung und mehr als 1.800 Organisationen auf Wire als unabhängigen, durchgängig verschlüsselten Kanal unter europäischer Kontrolle."Wire ist eine sichere Enterprise-Workspace-Plattform, die Messaging, Audio, Video und Enterprise Content Management skalierbar bereitstellt - geschützt durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Basis des MLS-Standards. https://wire.com/de/Pressekontakt:Schwartz Public RelationsMarita Bäumermb@schwartzpr.deOriginal-Content von: Wire, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115428/6390020