In seiner neuen Solarmodul-Serie Hi-MO X12 setzt Longi erstmals die ICI-Technologie ein. Eine durchgehende leitfähige Metallfolie ersetzt die herkömmlichen Metallbänder. Das führt zu mehr Leistung und einem Solarmodul-Wirkungsgrad von bis zu 25,72 % Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat seine neue Solarmodul-Serie Hi-MO X12 in Europa auf den Markt gebracht. Laut Unternehmen kommt im neuen zum ersten Mal die ICI-Technologie zum Einsatz. ICI steht für Integrated Conductive Interconnection. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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