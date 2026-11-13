In seiner neuen Solarmodul-Serie Hi-MO X12 setzt Longi erstmals die ICI-Technologie ein. Eine durchgehende leitfähige Metallfolie ersetzt die herkömmlichen Metallbänder. Das führt zu mehr Leistung und einem Solarmodul-Wirkungsgrad von bis zu 25,72 % Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat seine neue Solarmodul-Serie Hi-MO X12 in Europa auf den Markt gebracht. Laut Unternehmen kommt im neuen zum ersten Mal die ICI-Technologie zum Einsatz. ICI steht für Integrated Conductive Interconnection. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.