EQS-News: Mitsogo Inc. dba Hexnode
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MÜNCHEN, 13. November 2026 /PRNewswire/ -- Hexnode, die Unternehmenssoftware-Sparte von Mitsogo, hat Hexnode XDR um neue Funktionen zur Bedrohungserkennung, zur Priorisierung von Warnmeldungen und zur Behebung von Sicherheitsvorfällen sowie um die Unterstützung von macOS erweitert. Die Erweiterungen setzen bei einer seit Langem bestehenden Herausforderung für Sicherheitsteams an: Eine Bedrohung zu erkennen macht es nicht unbedingt einfacher, sie zu beheben.
"Wir haben Hexnode XDR auf Grundlage eines Kritikpunkts entwickelt, den wir immer wieder zu hören bekamen: Sicherheitstools weisen zwar zuverlässig auf Probleme hin, helfen aber kaum dabei, sie zu beheben. Gefragt waren nie mehr Warnmeldungen. Weniger Schritte von der Warnmeldung bis zur Behebung - das war der Wunsch", sagte Apu Pavithran, Geschäftsführer und Gründer von Hexnode, während der Eröffnungsrede auf der HexCon26.
Um dies zu erreichen, müssen Sicherheitsuntersuchungen mit Maßnahmen auf den betroffenen Geräten verknüpft werden. Die native Integration von Hexnode XDR mit Hexnode UEM vereint Bedrohungserkennung, Geräteinformationen sowie Endpunktverwaltung und hilft Teams so, Bedrohungen einzudämmen sowie die zugrunde liegenden Sicherheitsrisiken mit weniger manuellen Schritten zu verringern.
Was ist neu bei der Bedrohungserkennung und der Priorisierung von Warnmeldungen in Hexnode XDR?
Hexnode XDR bündelt Bedrohungssignale und ergänzende Kontextinformationen in einer zentralen Übersicht über Sicherheitsvorfälle und hilft Teams so, festzustellen, was passiert ist und wo zuerst Handlungsbedarf besteht.
Zu den neuesten Funktionen gehören:
Um Fehlalarme weiter zu reduzieren, können Administratoren Ausschlussrichtlinien für vertrauenswürdige Dateien, Anwendungen und Prozesse konfigurieren, sodass sich die Untersuchungen auf Aktivitäten konzentrieren, die einer Überprüfung bedürfen.
Wie vereinfacht Hexnode XDR die Reaktion auf Bedrohungen?
Sobald eine Bedrohung identifiziert und priorisiert wurde, bietet Hexnode XDR Reaktionsfunktionen, die darauf ausgelegt sind, den Vorfall einzudämmen sowie dem zugrunde liegenden Sicherheitsrisiko am Endgerät zu begegnen.
Gemeinsam verknüpfen diese Funktionen die Erkennung mit der Eindämmung und anschließenden Behebung, sodass Teams die einzelnen Schritte nicht über separate Arbeitsabläufe koordinieren müssen.
Damit wichtige Sicherheitsinformationen stets im Blick bleiben, können Teams ihre Ansicht mithilfe benutzerdefinierter Dashboards an ihre Rolle und ihre Überwachungsprioritäten anpassen. Die Integrationen mit Splunk und QRadar verbinden Hexnode XDR außerdem mit bestehenden Systemen für das Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement (SIEM) und ermöglichen umfassendere Untersuchungen und Berichterstattung.
Wie entwickelt sich Hexnode XDR hin zu einem KI-gestützten SOC-Betrieb?
Die Priorisierung von Warnmeldungen, die Risikobewertung von Endgeräten sowie automatisierte Behebungsmaßnahmen liefern gemeinsam die nötigen Kontextinformationen und den Rahmen für Gegenmaßnahmen, um stärker KI-gestützte SOC-Arbeitsabläufe zu unterstützen sowie den Schwerpunkt der Sicherheitsarbeit von der Erkennung wichtiger Vorgänge auf die Frage zu verlagern, wo gehandelt werden muss. Hexnode Genie AI ergänzt diese Funktionen, indem es Echtzeitdaten zu Sicherheitsvorfällen nutzt, um Entscheidungen bei der Untersuchung und der Reaktion darauf zu unterstützen.
Hexnode plant, diese Grundlage durch weiterführende KI-gestützte Untersuchungs- und Orchestrierungsfunktionen in XDR sowie auf der gesamten Hexnode-Plattform auszubauen.
Informationen zu Hexnode
Hexnode ist ein führender Anbieter von Unternehmenslösungen, die Geräteverwaltung, Identitätsmanagement und Endgerätesicherheit vereinfachen. Zu den Plattformen von Hexnode gehören Hexnode UEM für autonome und KI-gestützte Endpunktverwaltung, Hexnode XDR für die intelligente Erkennung von Bedrohungen und die Reaktion darauf sowie Hexnode IdP für sicheres, kontextbezogenes Identitäts- und Zugriffsmanagement. Hexnode unterstützt Unternehmen in über 130 Ländern und baut sein nahtloses Ökosystem vernetzter Tools mit jeder neuen Lösung weiter aus. Weitere Informationen finden Sie auf www.hexnode.com.
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13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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