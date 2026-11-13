LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 33,50 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Geschäft in der Patientenüberwachung werde in seiner Differenzierungsmacht unterschätzt, schrieb Hassan Al-Wakeel am Donnerstag. Hier wüchsen die Niederländer deutlich schneller als der Markt./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0000009538

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