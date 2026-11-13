Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 13.11.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.138 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Mittag etwas erholen, gab die Gewinne im weiteren Handelsverlauf aber wieder ab. Das Tagestief wurde am frühen Nachmittag formatiert. Von hier aus ging es mit Aufnahme des offiziellen Handels dynamisch nach Norden. Die Bewegung ist knapp unter der 28.600 Punkte-Marke ausgelaufen. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die Notierungen sukzessive ab.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Aktuelle Ausgangslage: Der Nasdaq 100 startet heute Morgen bei 28.290 Punkten (+152 Punkte zum Vortag) direkt im Spannungsfeld zwischen SMA20 (28.333 Punkte) und SMA50 (28.288 Punkte) im Stundenchart.

Tagesprognose - Wahrscheinlichkeit: Auf Basis des technischen Setups überwiegt leicht die bärische Tendenz ( 55 - Bear-Szenario vs. 45 - Bull-Szenario ) mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 28.351 - 28.555 Punkten und 28.054 - 27.719 Punkten .

Entscheidende Chartmarken: Ein Stundenschluss über 28.333 Punkten aktiviert Erholungspotenzial Richtung 28.452/54 Punkte; ein Bruch unter 28.288 Punkte rückt die starke Kreuzunterstützung bei 27.893 - 27.890 Punkten in den Fokus.

Nasdaq 100 Aktuell: Der US-Technologieindex notiert heute Morgen im vorbörslichen Handel bei 28.290 Punkten und liegt damit 152 Punkte über dem Vortagesniveau. Unsere Nasdaq 100 Prognose für Freitag, den 13.11.2026, signalisiert auf Basis des technischen Setups eine leichte Tendenz zu einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt (Bear-Szenario: 55 - Bull-Szenario: 45 - Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 28.351 - 28.555 Punkten auf der Oberseite und 28.054 - 27.719 Punkten auf der Unterseite.

Nasdaq 100 Aktuell: Rückblick auf den Vortag (12.11.2026)

Der Nasdaq 100 startete gestern Morgen bei 28.138 Punkten in den Handel. Nach einer moderaten Erholung bis zum Mittag gab der Index seine Gewinne im weiteren Verlauf zunächst wieder ab und markierte am frühen Nachmittag sein Tagestief. Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels setzte jedoch eine dynamische Aufwärtsbewegung ein, die erst knapp unterhalb der 28.600-Punkte-Marke auslief. Im späten Handel bröckelten die Notierungen sukzessive ab. Nach einer leichten Erholung im Nachthandel gibt der Nasdaq 100 im heutigen Frühhandel wieder etwas nach.

Handelsdaten - Range-Abgleich im Überblick

Kennzahl (08:00-22:00 Uhr) 12.11.2026 (Ist) 11.11.2026 (Ist) Range 12.11. (Erwartet) Range 12.11. (Ist) Tageshoch (TH) 28.589 Punkte 28.616 Punkte 28.368 Punkte 28.589 Punkte Tagestief (TT) 27.952 Punkte 28.097 Punkte 27.918 Punkte 27.952 Punkte Tagesschluss (22:00 Uhr) 28.326 Punkte 28.404 Punkte - - Tagesrange 637 Punkte 519 Punkte 450 Punkte 637 Punkte

Hinweis zur Methodik: Betrachtungszeitraum ist der Haupthandel von 08:00 bis 22:00 Uhr. Die Prognose-Abweichungen werden anhand der xStation5-Datenbasis ausgewertet....

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