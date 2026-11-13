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Dow Jones News
13.11.2026 12:09 Uhr
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PTA-DD: PV-Invest GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: PV-Invest GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

PV-Invest GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Krumpendorf (pta000/13.11.2026/11:36 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name              Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH 
   2       Grund der Meldung                        
a)      Position/Status        Unser Kraftwerk UK-Natustrom GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der 
                       Emittentin, die Geschäftsführung besteht aus denselben Personen. 
b)      Erstmeldung            
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name              PV-Invest GmbH 
b)      LEI              529900N7QQWAEGB1D819 
   4    Angaben zum Geschäft/zu den                      
            Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des   Anleihe 
       Instruments 
        Kennung            DE000A1885U8 
b)      Art des Geschäfts       Veräußerung 
c)      Preis(e)            Volumen 
        1.000,00            810.000 
d)      Aggregierter Preis       Aggregiertes Volumen 
        1.000,00            810.000 
e)      Datum des Geschäfts      12.11.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts       Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PV-Invest GmbH 
           Hauptstraße 246 
           9201 Krumpendorf 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Dr. Christoph Glanzer 
Tel.:         +43 463 218073 
E-Mail:        christoph.glanzer@pv-invest.com 
Website:       www.pv-invest.com 
ISIN(s):       DE000A1885U8 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1794566160394 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)

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