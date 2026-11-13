DJ PTA-DD: PV-Invest GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

PV-Invest GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Krumpendorf (pta000/13.11.2026/11:36 UTC+1) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Unser Kraftwerk UK-Naturstrom GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Unser Kraftwerk UK-Natustrom GmbH ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Emittentin, die Geschäftsführung besteht aus denselben Personen. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name PV-Invest GmbH b) LEI 529900N7QQWAEGB1D819 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Anleihe Instruments Kennung DE000A1885U8 b) Art des Geschäfts Veräußerung c) Preis(e) Volumen 1.000,00 810.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1.000,00 810.000 e) Datum des Geschäfts 12.11.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

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Aussender: PV-Invest GmbH Hauptstraße 246 9201 Krumpendorf Österreich Ansprechpartner: Dr. Christoph Glanzer Tel.: +43 463 218073 E-Mail: christoph.glanzer@pv-invest.com Website: www.pv-invest.com ISIN(s): DE000A1885U8 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)

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November 13, 2026 05:36 ET (10:36 GMT)