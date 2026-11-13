Genf - Neurosterix, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige, selektive allosterische Modulatoren für neuropsychiatrische Erkrankungen entwickelt, gab den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 105 Millionen US-Dollar bekannt. Die Finanzierungsrunde wurde von RTW Investments angeführt, unter Beteiligung der neuen Investoren Janus Henderson Investors, GV, Ikarian Capital, Affinity Asset Advisors und Dellora ...

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