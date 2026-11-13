Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
90 Millionen C$ Umsatz: Der größte Teil davon kommt jedes Jahr wieder
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVD
Tradegate
13.11.26 | 12:21
154,66 Euro
+3,02 % +4,54
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
USA All 500
USA Tech 100
USA 100
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
154,54154,6212:21
0,0000,00012:21
DZ Bank
13.11.2026 12:11 Uhr
146 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Webinar- Nvidia-Krise, Anthropic-IPO - steht der K.I.-Boom vor der nächsten Bewährungsprobe?

Werbung

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar- Nvidia-Krise, Anthropic-IPO - steht der K.I.-Boom vor der nächsten Bewährungsprobe?

Die K.I.-Rally steht vor einem entscheidenden Härtetest. Die Krise um Nvidia-Chef Jensen Huang erschüttert ausgerechnet das Unternehmen, das wie kein anderes für den Boom der Künstlichen Intelligenz steht. Die Unsicherheit über Huangs Zukunft und mögliche Konsequenzen für das China-Geschäft sorgen für erhebliche Nervosität bei Anlegern. Gleichzeitig steht mit Anthropic einer der spektakulärsten Börsengänge der vergangenen Jahre bevor. Der Entwickler des K.I.-Modells Claude könnte zum Gradmesser dafür werden, wie viel Fantasie und Risikobereitschaft nach den jüngsten Kursverlusten noch im Technologiesektor steckt.

Im kommenden Webinar analysieren Nicolas Saurenz und Daniel Saurenz von Saurenz Finance, welche Folgen die Nvidia-Krise für Chip-Aktien und den gesamten K.I.-Sektor haben könnte. Im Fokus stehen der geplante Anthropic-Börsengang, die milliardenschweren Investitionen in K.I.-Infrastruktur und die Frage, in welcher Phase des K.I.-Zyklus wir uns inzwischen befinden. Ist die jüngste Korrektur nur eine weitere Verschnaufpause im langfristigen Aufwärtstrend oder geraten die hohen Wachstumserwartungen zunehmend ins Wanken? Dazu betrachten wir Sentiment, Saisonalität und Markttechnik und diskutieren, ob der K.I.-Trade zum Jahresende noch einmal Fahrt aufnimmt oder Anleger stärker auf eine breitere Marktrotation setzen sollten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Nicolas Saurenz, Saurenz Finance
  • Daniel Saurenz, Saurenz Finance


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.