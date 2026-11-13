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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.







Webinar- Nvidia-Krise, Anthropic-IPO - steht der K.I.-Boom vor der nächsten Bewährungsprobe?

Die K.I.-Rally steht vor einem entscheidenden Härtetest. Die Krise um Nvidia-Chef Jensen Huang erschüttert ausgerechnet das Unternehmen, das wie kein anderes für den Boom der Künstlichen Intelligenz steht. Die Unsicherheit über Huangs Zukunft und mögliche Konsequenzen für das China-Geschäft sorgen für erhebliche Nervosität bei Anlegern. Gleichzeitig steht mit Anthropic einer der spektakulärsten Börsengänge der vergangenen Jahre bevor. Der Entwickler des K.I.-Modells Claude könnte zum Gradmesser dafür werden, wie viel Fantasie und Risikobereitschaft nach den jüngsten Kursverlusten noch im Technologiesektor steckt.

Im kommenden Webinar analysieren Nicolas Saurenz und Daniel Saurenz von Saurenz Finance, welche Folgen die Nvidia-Krise für Chip-Aktien und den gesamten K.I.-Sektor haben könnte. Im Fokus stehen der geplante Anthropic-Börsengang, die milliardenschweren Investitionen in K.I.-Infrastruktur und die Frage, in welcher Phase des K.I.-Zyklus wir uns inzwischen befinden. Ist die jüngste Korrektur nur eine weitere Verschnaufpause im langfristigen Aufwärtstrend oder geraten die hohen Wachstumserwartungen zunehmend ins Wanken? Dazu betrachten wir Sentiment, Saisonalität und Markttechnik und diskutieren, ob der K.I.-Trade zum Jahresende noch einmal Fahrt aufnimmt oder Anleger stärker auf eine breitere Marktrotation setzen sollten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten