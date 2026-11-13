Colette Kress hat die Rolle der CEO kommissarisch übernommen. Große Teile der Belegschaft scheinen aber zu glauben, dass die Firma ohne Huang nicht funktionieren kann und äußern öffentlich ihre Unterstützung für ihn. Erst kürzlich ist Jensen Huang als Chef von Nvidia zurückgetreten. Auslöser war eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Der Skandal erschüttert nicht nur das Unternehmen, sondern auch die Börse: Mit einem Wert von bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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