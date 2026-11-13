Mainz (ots) -Der Deutsche Zukunftspreis - der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation wird in diesem Jahr zum 30. Mal verliehen. Das ZDF überträgt seit 1997 - und damit von Beginn an - die jährliche Preisverleihung. Am Mittwoch, 18. November 2026, ist die Jubiläums-Preisverleihung im Gasometer Berlin im ZDF mitzuerleben - ab 18.00 Uhr im Livestream im ZDF-Streaming-Portal und um 22.15 Uhr im linearen ZDF-Programm.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die hochrangige Auszeichnung an das Siegerteam. ZDF-Moderatorin Yve Fehring führt durch die Veranstaltung. Die drei nominierten Teams und ihre Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Gesprächen vorgestellt. Die drei Innovationen umfassen ein Kraftwerk, das Energie speichert, wenn sie im Überfluss da ist, und liefert, wenn sie fehlt. Ein Gerät, das schwerkranken Intensivpatienten bei Multiorganversagen wertvolle Zeit verschafft. Und neue Technologien für Mikrochips, die Licht statt Strom durch Rechenzentren schicken.Für den Deutschen Zukunftspreis 2026 sind nominiert:Team I: Dr. Stephan Herrmann, Felix Fischer und Prof. Dr. Hartmut Spliethoff mit ihrem Projekt "Dunkelflaute und Hellbrise. Das reversible Kraftwerk schließt die letzten Lücken der Energiewende".Team II: Dr. Claus Jessen, Dr. Tobias Bingold und Christoph Hüßtege mit ihrem Projekt "Wenn jede Stunde zählt. Der neue Therapieansatz bei Multiorganversagen auf der Intensivstation".Team III: Prof. Dr. Christian Koos, Dr. Philipp Dietrich und Dr. Matthias Lauermann mit ihrem Projekt "3D-Druck auf der Nanoskala. Photonische Mikrochips und Lichtbrücken für die digitale Zukunft".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum Deutschen Zukunftspreis erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/deutscherzukunftspreis) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Deutscher Zukunftspreis 2026 im ZDF streamen (https://www.zdf.de/livestreams/deutscher-zukunftspreis-104)- Trailer zum Deutschen Zukunftspreis 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/trailer/trailer/deutscher-zukunftspreis-2026)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6390061