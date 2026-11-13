Der DAX startet mit frischem Mut in den Freitagshandel. Das Ziel ist klar definiert: Die Marke von 27.000 Punkten muss erreicht und im besten Fall übersprungen werden. An dieser konnte er gestern bereits schnuppern. Nun soll sie endgültig geknackt werden. Ein Wochenschluss oberhalb von 27.000 Punkten wäre ein erster Schritt in diese Richtung. Doch so einfach ist das Ganze nicht.DAX startet robust in den Freitag Der DAX verteidigt im frühen ...

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