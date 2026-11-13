Berlin/Hamburg (ots) -Gesundes und sicheres Arbeiten beginnt mit Zuhören und Hinschauen: Was brauchen die Menschen, die hier arbeiten? Von Lernimpulsen über Schlaf-Pods bis zur 4-Tage-Woche. Die drei mit dem BGW-Gesundheitspreis 2026 ausgezeichneten Pflegeeinrichtungen haben überzeugende Antworten gefunden. Am 12. November wurden sie auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin für ihr Engagement gewürdigt. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) verlieh dort den 1. Preis an die St. Elisabeth Pflegezentrum gGmbH aus Senden. Über den 2. Preis freute sich die provitus Pflegedienst GmbH aus Riesa. Der 3. Preis ging an den DRK Kreisverband Sangerhausen e.V.Alle drei Unternehmen setzen Maßstäbe bei Beteiligung und Führungsverantwortung und unterstützen ihre Teams mit passgenauen Angeboten für Gesundheit, Entlastung und Wohlbefinden. Die Preisgelder in Höhe von 20.000 Euro, 15.000 Euro beziehungsweise 10.000 Euro für die Plätze 1 bis 3 können sie jetzt für weitere Aktivitäten im Gesundheitsschutz einsetzen. Der Wettbewerb stand BGW-Mitgliedsunternehmen aus der ambulanten und stationären Altenpflege offen. Voraussetzung war ein systematischer Schutz von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.1. Preis: St. Elisabeth Pflegezentrum gGmbH, SendenIm bayerischen Senden, Landkreis Neu-Ulm, hat sich die St. Elisabeth Pflegezentrum gGmbH vorgenommen, ein Leuchtturm für gesunde Arbeitsbedingungen zu sein. Rund 200 Mitarbeitende sind in der stationären Dauerpflege, in der ambulanten Pflege sowie in der Tages-/Nachtpflege beschäftigt. Für sie habe das Unternehmen eine vorbildliche Präventionskultur geschaffen, urteilte die Jury des BGW-Gesundheitspreises 2026. Mit dem 1. Preis würdigte die BGW das systematische Vorgehen, das viele Handlungsfelder gleichermaßen einbezieht. Führung, Kommunikation, Beteiligung, Fehlerkultur, Sicherheit und Gesundheit sind eng miteinander verzahnt.Zu den vielfältigen Maßnahmen für die Gesundheit der Mitarbeitenden zählen etwa "One-Minute-Wonders" bei Übergaben. In diesen Impulsen greifen Führungskräfte unter anderem aktuelle Situationen auf und fördern so eine gemeinsame Lernkultur. Fahrsicherheitstrainings für alle Mitarbeitenden sind als Teamevents etabliert. Digitale Hilfsmittel in der Pflege sind ebenso selbstverständlich wie der Einsatz von Hilfsmitteln für ergonomisches Arbeiten. Dem selbst gesetzten hohen Anspruch wird das Unternehmen auf allen Ebenen des Arbeitsschutzes und des Gesundheitsmanagements gerecht - vom Hitzeschutzkonzept bis zum hochwertigen Essen für Mitarbeitende zum kleinen Preis. Möglich macht dies die angeschlossene Großküche, in der auch Köche aus der Sternegastronomie beschäftigt sind. Die Jury hob zudem die Haltung der Geschäftsführung hervor, die konsequent auf die Beteiligung der Mitarbeitenden setze.2. Preis: provitus Pflegedienst GmbH, RiesaDie provitus Pflegedienst GmbH im sächsischen Riesa mit Schwerpunkt ambulante Pflege investiert gezielt in die Digitalisierung, um die etwa 70 Mitarbeitenden in der Pflege zu entlasten. Was andernorts punktuell erprobt wird, ist hier bereits großflächig im Einsatz. Das beeindruckte auch die Jury des BGW-Gesundheitspreises, die den 2. Preis vergab. Neben digitaler Tourenplanung, Echtzeit-Dokumentation und einer E-Learning-Plattform können beispielsweise Auszubildende mithilfe von VR-Brillen Pflegesituationen üben. Digitale Hilfsmittel sollen nicht nur Pflegende, sondern auch die Seniorinnen und Senioren unterstützen. So ist unter anderem ein KI-gestützter-Empathie-Roboter in den zum Unternehmen gehörenden Senioren-WGs im Einsatz, ebenso gibt es dort digitale Aktivitätstische.Der überdurchschnittliche Ressourceneinsatz für die Gesundheitsförderung zeigt sich unter anderem in grünen Wohlfühloasen für die Mitarbeitenden, einer Infrarot-Sauna und einem eigenen Fitnessstudio. Schlaf-Pods dienen als Rückzugsmöglichkeit für zwischendurch. Fest etabliert ist ein Ausfallmanagement mit wöchentlicher Bereitschaft. In einer Sprechstunde können sich die Mitarbeitenden jeden Dienstag direkt an die Geschäftsführung wenden. Diese setzt sich über das eigene Unternehmen hinaus für gesunde Arbeitsbedingungen in der Pflege ein und coacht auch andere Einrichtungen.3. Preis: DRK-Kreisverband Sangerhausen e.V., SangerhausenGesundheitsförderung versteht der DRK-Kreisverband Sangerhausen im Südharz nicht als Projekt, sondern als gelebten Bestandteil der Organisationskultur. Das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt ist von vollstationärer Dauerpflege über Kurzzeit- und Tagespflege bis zur ambulanten Pflege breit aufgestellt. Bei der Gesundheit der rund 450 Mitarbeitenden ist ein ebenso umfassendes Engagement spürbar.Für alle Mitarbeitenden gilt eine 4-Tage-Woche mit 32 Stunden bei Vollzeit, vollem Lohnausgleich und 29 Tagen Urlaub im Jahr. Die Fluktuation liegt bei rund einem Prozent. Bei ihrem Besuch vor Ort konnte sich die Jury des BGW-Gesundheitspreises 2026 davon überzeugen, dass hinter den Zahlen vielfältige und gut vernetzte Maßnahmen stecken, zum Beispiel bei der Gewaltprävention, aber auch bei Themen wie Ausbildung und Personalbindung. Das Unternehmen hat einen Gesundheits- und Präventionsfonds eingerichtet und setzt zudem auf wissenschaftliche Begleitung. Befragungen und die Evaluation von Maßnahmen sind Standard. "Gesundheitsförderung beginnt mit dem Zuhören" hat man sich auf die Fahnen geschrieben. Für das konsequente Vorgehen gab es jetzt den 3. Preis.Weitere Informationen zum BGW-Gesundheitspreis und Fotos von der Preisverleihung: www.bgw-online.de/gesundheitspreis.Diese Pressemitteilung finden Sie im BGW-Pressezentrum unter www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Über unsDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 9,6 Millionen Versicherte in mehr als 690.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.Pressekontakt:Sebastian Grimm / Mareike BergerKommunikationBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg+4940202072714presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77149/40000265