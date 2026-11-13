Bern - Die Inverto Earth AG hat sich Eigenkapital und öffentliche Innovationsfördermittel in Höhe von fast 2,4 Millionen US-Dollar (2 Millionen Schweizer Franken) gesichert, um eine der entscheidenden Herausforderungen einer sich erwärmenden Welt anzugehen: die Wiederherstellung der Küstengebiete, die Menschen, Natur und Klima schützen. Die Bloom Foundation leitete die Startkapitalrunde, und Innosuisse stellt weitere Mittel bereit. Mangroven, Salzwiesen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.