Bern - Die Inverto Earth AG hat sich Eigenkapital und öffentliche Innovationsfördermittel in Höhe von fast 2,4 Millionen US-Dollar (2 Millionen Schweizer Franken) gesichert, um eine der entscheidenden Herausforderungen einer sich erwärmenden Welt anzugehen: die Wiederherstellung der Küstengebiete, die Menschen, Natur und Klima schützen. Die Bloom Foundation leitete die Startkapitalrunde, und Innosuisse stellt weitere Mittel bereit. Mangroven, Salzwiesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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