Berlin (ots) -Nach der Bereinigungssitzung für den Bundeshaushalt 2027 können wir zwei Erfolge für bezahlbares Wohnen in Deutschland verbuchen. Die ursprünglich geplante Kürzung des Wohngeldes konnte deutlich reduziert werden und schon 2027 wird die bundeseigene Gesellschaft für den Bau bezahlbarer Wohnungen gegründet.Hendrik Bollmann, bau- und wohnpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion:"Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Wir müssen das Angebot an bezahlbarem Wohnraum erhöhen und die Menschen so lange zuverlässig unterstützen, wie Wohnungen knapp und Mieten hoch sind. Beides gehört für uns zusammen.Es ist uns in der Koalition gelungen, die Kürzungen beim Wohngeld weitgehend zu verhindern. Für uns ist entscheidend, dass sich die Menschen auf staatliche Leistungen verlassen können. Gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen ist das Wohngeld unverzichtbar, um die eigenen Wohnkosten tragen zu können. Zugleich schafft es einen wichtigen Anreiz zur Aufnahme und Ausübung einer Erwerbstätigkeit, weil sich Arbeit dadurch auch finanziell lohnt.Mit der Bundesgesellschaft für bezahlbares Wohnen werden wir den Wohnungsneubau dauerhaft stärken. Denn wir brauchen nicht nur mehr Wohnungen, sondern vor allem solche, die sich Menschen leisten können."Angelika Glöckner, zuständige Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion:"Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion hart dafür gekämpft, die geplanten massiven Kürzungen beim Wohngeld so weit wie möglich abzumildern. Mit Erfolg: Wir konnten erhebliche Einschnitte verhindern und damit die soziale Absicherung vieler Menschen schützen. Denn soziale Sicherheit und bezahlbares Wohnen gehören für uns untrennbar zusammen, besonders dann, wenn die öffentlichen Haushalte unter Druck stehen."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6390091