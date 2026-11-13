München (ots) -Proliance, Anbieter für Datenschutz, Informationssicherheit und KI-Compliance für den Mittelstand, ist am 18. November 2026 als Platinum Partner auf dem Signal Security Summit von SoSafe in Köln vertreten. Das Event bringt Sicherheitsverantwortliche aus ganz Europa zusammen und stellt den Faktor Mensch in der Cybersicherheit in den Mittelpunkt.Masterclass: Ein Tool, unzählige ZweckeIn seiner Masterclass "Purpose-based Compliance for Purpose-free Tools: LLMs nach DSGVO und KI-Verordnung steuern" zeigt Privacy Manager Hischam El-Danasouri, warum die Freigabe einzelner KI-Tools nicht mehr ausreicht. Dasselbe Sprachmodell entwirft morgens einen Newsletter und sortiert mittags Bewerbungen vor: gleiches Tool, völlig andere rechtliche Folgen. Denn DSGVO und AI Act knüpfen am Zweck der Nutzung an, nicht am Tool selbst.Auf einen BlickWann: Mittwoch, 18. November 2026, Start der Masterclass um 15:15 UhrWo: Die Halle Tor 2, KölnProgramm: https://signal.sosafe-awareness.com/de/koln/agenda/Übrigens: Am 03. Dezember 2026 vertieft Proliance die Inhalte der Masterclass in einem Webinar, mit Praxisbeispielen und Raum für Fragen. Zur Anmeldung: https://sosafe-awareness.com/de/ressourcen/resource/ki-governance-nach-dsgvo-und-ki-vo/ (https://sosafe-awareness.com/de/ressourcen/resource/ki-governance-nach-dsgvo-und-ki-vo/)Über Proliance:Seit 2018 treibt Proliance mit Sitz in München eine Mission voran: Compliance für den Mittelstand neu denken - digital, professionell, praxisnah. Als First Mover in Sachen DSGVO hat das Unternehmen bewiesen, wie man tausende Unternehmen wirksam unterstützt, und geht jetzt den nächsten Schritt: Mit einem ganzheitlichen Portfolio aus Datenschutz und Informationssicherheit wird Proliance zur führenden Compliance-Plattform für den deutschen Mittelstand. Dabei gestaltet Proliance die Zukunft der Compliance aktiv mit. Die Plattform Proliance 360 wurde beispielsweise von Grund auf KI-first entwickelt: Von intelligenter Risikoanalyse bis zur automatisierten Dokumentation. Proliance setzt außerdem auf konsequente Digitale Souveränität und nutzt OVHcloud für das Hosting. Mehr Informationen finden Sie unter proliance.aiPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGproliance@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Proliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149763/6390090