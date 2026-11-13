Zahlreiche GTA-6-Vorbesteller:innen aus Deutschland haben sich gezielt für den Release freigenommen. Das geht aus einer neuen Analyse hervor. Dabei sticht eine bestimmte Gruppierung besonders heraus. Der 19. November 2026 ist bei vielen Gamer:innen seit Monaten im Kalender markiert. Dann erscheint nach jahrelanger Wartezeit Grand Theft Auto 6. Um den Release in vollen Zügen genießen zu können, haben sich Fans schon vorab die Tage von jedweder Arbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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