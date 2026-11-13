Berlin (ots) -Zum aktuellen Microsoft-Ausfall kommentiert Peer Heinlein, Gründer und Geschäftsführer der Heinlein Gruppe, zu der die Unternehmen Heinlein Support, mailbox, OpenTalk und OpenCloud gehören:"Der jüngste Microsoft-Ausfall zeigt deutlich, wie verwundbar Organisationen sind. Über 90 Prozent [1] der Beschäftigten in der deutschen Verwaltung arbeiten täglich mit Microsoft-Produkten, auch in der Privatwirtschaft dominiert der Konzern den digitalen Arbeitsplatz. Fällt dieser eine Anbieter aus, drohen nicht nur einzelne Behörden und Betriebe stillzustehen, sondern ein halbes Land und seine Volkswirtschaft. Wer handlungsfähig bleiben will, braucht einen unabhängigen Plan B, und zwar bevor der Ernstfall eintritt. Nicht umsonst schreibt NIS-2 genau das vor.Der erste Schritt ist eine ehrliche Bestandsaufnahme: Welche Prozesse hängen an welchem Anbieter, und welche davon müssen auch im Ausfall weiterlaufen? Für diese braucht es einen Notfallkanal, der unabhängig von der sonst üblichen Infrastruktur funktioniert, und einen Notfallplan, der regelmäßig geübt wird. Langfristig müssen Organisationen ihre digitalen Abhängigkeiten auflösen: mit offenen Standards, die einen Anbieterwechsel möglich machen, und mit digitaler Souveränität als festem Kriterium bei jeder Beschaffung."[1] https://dserver.bundestag.de/btd/21/054/2105413.pdfPressekontakt:Lara NeidhartSchwartz Public Relations+49 15161429935Nina Grubern.gruber@heinlein-support.de+49 30 40 50 51 - 239Original-Content von: Heinlein Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183930/6390104