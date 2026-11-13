Schwäbisch Hall (ots) -Wer seine Immobilie verkaufen möchte, erwartet in der Regel einen strukturierten Prozess, realistische Einschätzungen, ein hohes Maß an Transparenz und am Ende einen erfolgreichen Abschluss. Dazu gehört insbesondere, jederzeit über den aktuellen Stand des Verkaufs informiert zu sein, Entwicklungen nachvollziehen zu können und zu wissen, welche Maßnahmen bereits ergriffen wurden und welche nächsten Schritte geplant sind. In der Praxis zeigt sich jedoch immer wieder ein anderes Bild: Immobilien bleiben über Monate am Markt, Preisreduzierungen häufen sich und Eigentümer verlieren zunehmend das Vertrauen in den laufenden Verkaufsprozess. Genau an diesem Punkt gewinnt ein Thema an Bedeutung, das im Immobilienmarkt lange unterschätzt wurde: die neutrale Zweitmeinung.Elio Ballerini von der BEG Immobilien GmbH (https://beg-immobilien.de/) beobachtet diese Entwicklung seit Jahren in der täglichen Praxis. Das Unternehmen ist in Regionen wie Stuttgart, Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Öhringen, Crailsheim, Gaildorf, Künzelsau sowie im Raum München aktiv und begleitet regelmäßig Eigentümer, deren Verkauf bereits ins Stocken geraten ist. Dabei geht es darum für den Kunde die beste Lösung zu finden und sachlich aufzuklären und ihnen eine neue, objektive Entscheidungsgrundlage zu geben."Viele Eigentümer merken irgendwann, dass ihr Verkauf nicht vorangeht, Besichtigungen ausbleiben oder sogar schon einige Preisreduzierungen gemacht wurden. Genau dann lohnt sich ein neutraler Blick von außen. Nicht, um jemanden zu verurteilen oder bisherige Entscheidungen infrage zu stellen. Denn die Entscheidung, den Verkauf auf diesem Weg anzugehen, war zum damaligen Zeitpunkt mit Sicherheit gut begründet. Doch Märkte verändern sich, neue Herausforderungen entstehen und was gestern noch die richtige Strategie war, muss heute nicht mehr zum gewünschten Erfolg führen. Umso wichtiger ist es, die entscheidende Frage zu klären: Ist die aktuelle Preisstrategie überhaupt noch marktgerecht?", erklärt Elio Ballerini.Wenn Immobilien zu lange am Markt bleiben, wächst das RisikoWas viele Eigentümer unterschätzen: Eine Immobilie, die zu lange am Markt ist und immer wieder im Preis reduziert wird, wirkt auf Interessenten wie eine verletzte Gazelle in der Savanne. Der Markt spürt die Unsicherheit. Beobachter warten ab, vergleichen, sehen jede Preisbewegung - und statt schnell zu handeln, kreisen sie gedanklich immer enger um das Objekt. Mit jeder weiteren Reduktion steigt die Erwartung, dass noch mehr nachgegeben wird. Am Ende zahlt kaum noch jemand den eigentlichen Wert, sondern nur noch den Preis, bei dem der Verkäufer endgültig aufgibt.Nach Erfahrung von BEG Immobilien bleibt etwa jede vierte Immobilie über längere Zeit unverkauft. Häufig folgen dann mehrere Preisreduzierungen, in Einzelfällen sogar in einer Größenordnung von bis zu 400.000 Euro. Besonders kritisch werde es laut Ballerini dann, wenn Immobilien von Anfang an 10 bis 15 Prozent über Marktwert angeboten werden. Solche Objekte blieben nicht selten über 360 Tage am Markt und verlören dadurch spürbar an Attraktivität."Je länger eine Immobilie am Markt ist, desto stärker verbrennt sie in der Wahrnehmung. Das Problem ist nicht nur die Dauer selbst, sondern das Signal, das dadurch entsteht. Käufer werden vorsichtiger, kritischer und offensiver in den Preisverhandlungen", so Ballerini.Nach den Erfahrungswerten des Unternehmens können Immobilien durch einen solchen Verlauf am Ende über 10 bis 15 Prozent ihres realistisch erzielbaren Marktwerts verlieren. Für Eigentümer ist das wirtschaftlich relevant, denn ein zu hoch angesetzter Einstiegspreis führt nicht automatisch zu einem besseren Ergebnis, sondern im ungünstigen Fall zu einem deutlich schlechteren.Die Zweitmeinung ist kein Angriff, sondern kluge VorsorgeIm medizinischen Bereich oder bei größeren Handwerksleistungen ist es für viele Menschen selbstverständlich, sich eine zweite Einschätzung einzuholen. Beim Immobilienverkauf dagegen wird das häufig noch immer als ungewöhnlich wahrgenommen. Genau hier setzt die Haltung von BEG Immobilien an: Mehrere Meinungen einzuholen ist nicht Ausdruck von Misstrauen, sondern von Verantwortung."Eine Zweitmeinung ist nichts Negatives. Im Gegenteil: Sie ist oft der vernünftigste Schritt, wenn Unsicherheit da ist oder der Verkauf schon länger stockt. Auch wenn bereits viel Zeit vergangen ist, kann eine neutrale Neubewertung sinnvoll sein", sagt Ballerini.Entscheidend sei dabei die Tonalität. Es gehe ausdrücklich nicht darum, eine bisherige Vermarktungsstrategie schlechtzureden oder Kolleginnen und Kollegen aus der Branche anzugreifen. Vielmehr solle Eigentümern eine sachliche und empathische Orientierung geboten werden. Wer eine Immobilie verkauft, trifft meist eine wirtschaftlich und emotional bedeutsame Entscheidung. Entsprechend wichtig ist eine Beratung, die nicht auf Druck, sondern auf Klarheit setzt.Warum Preisstrategie und Bewertung über den Verkaufserfolg entscheidenDer häufigste Grund für stockende Vermarktungen liegt aus Sicht vieler Branchenkenner nicht in der Immobilie selbst, sondern in der Preisstrategie. Gerade in einem Markt, in dem Käufer genauer rechnen, Zinsen eine größere Rolle spielen und Vergleichsangebote schnell verfügbar sind, ist eine marktgerechte Bewertung entscheidend.Zu hohe Einstiegspreise mögen im ersten Moment attraktiv erscheinen, weil sie den Eigentümern Sicherheit oder Hoffnung auf einen besonders hohen Erlös vermitteln. In der Realität können sie jedoch das Gegenteil bewirken: Die Zahl ernsthafter Anfragen sinkt, die Vermarktungsdauer steigt und spätere Preisreduktionen schwächen die Verhandlungsposition."Ein hoher Angebotspreis klingt zunächst gut. Aber ein Angebotspreis ist noch lange kein Verkaufspreis. Entscheidend ist, ob eine Immobilie so im Markt platziert ist, dass sie wirklich verkauft werden kann und nicht nur online sichtbar bleibt", betont Ballerini.Genau deshalb setzt BEG Immobilien auf spezialisierte Bewertungsstrukturen. Nach Unternehmensangaben arbeiten dort über 40 Mitarbeiter, darunter dedizierte Experten für Immobilienbewertungen. Heutzutage ist ein professioneller Makler somit eine Marketingagentur mit angehängter Immobilienexpertise - mit dem Ziel, nicht irgendeinen Käufer zu finden, sondern genau den richtigen.BEG Immobilien setzt auf spezialisierte Bewertung statt InteressenkonflikteEin wesentlicher Unterschied liegt für das Unternehmen in der internen Struktur. Während in vielen Marktteilnehmern Akquise, Bewertung und Vermarktung eng miteinander verknüpft sind, setzt BEG Immobilien nach eigenen Angaben bewusst auf spezialisierte Bewertungsfachleute.Diese Experten würden nichts anderes tun, als Immobilien professionell zu bewerten. Ziel sei eine möglichst unabhängige Einschätzung, die sich nicht an Wunschvorstellungen, sondern an realistischen Marktgegebenheiten orientiert. Für Eigentümer kann genau das ein wichtiger Vorteil sein, vor allem dann, wenn bereits Unsicherheit oder Frustration aus einem ersten Verkaufsversuch besteht."Eigentümer brauchen in solchen Situationen keine großen Versprechen, sondern einen ehrlichen, neutralen und zertifizierten Expertenblick. Genau darum geht es bei unserer Zweitmeinung", so Ballerini.Die Zahlen zeigen, wie relevant das Thema geworden istWie groß der Bedarf inzwischen ist, zeigen auch die internen Zahlen des Unternehmens. Im Jahr 2025 kamen laut BEG Immobilien 62 Kunden auf das Unternehmen zu, deren Verkauf zuvor stockte. 61 dieser Immobilien konnten anschließend erfolgreich verkauft werden. Daraus ergibt sich nach Unternehmensangaben eine Erfolgsquote von über 98 Prozent.Diese Zahl ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie sich nicht auf einfache Standardfälle bezieht, sondern auf Immobilien, bei denen bereits Probleme in der Vermarktung bestanden. Sie unterstreicht, wie entscheidend eine neue Bewertung und eine korrigierte Strategie im richtigen Moment sein können.Für Eigentümer bedeutet das vor allem eines: Auch wenn ein Verkauf bereits seit Monaten läuft und der ursprüngliche Plan nicht aufgegangen ist, muss das nicht das Ende der Möglichkeiten sein. Häufig reicht ein objektiver Neustart mit klarer Analyse, um wieder Bewegung in den Prozess zu bringen.Was Eigentümer jetzt beachten solltenWer feststellt, dass die eigene Immobilie seit Monaten am Markt ist, Besichtigungen ausbleiben oder der einzige Handlungsvorschlag in weiteren Preisnachlässen besteht, sollte die aktuelle Strategie kritisch prüfen. Nicht jede Verzögerung ist automatisch dramatisch. Wenn sich jedoch Stillstand verfestigt, kann eine Zweitmeinung wirtschaftlich sinnvoll sein.Wichtige Fragen sind dabei: Ist die Bewertung noch aktuell? Wurde die Immobilie von Anfang an realistisch positioniert? Stimmen Exposé, Ansprache und Zielgruppenfokus? Und vor allem: Gibt es einen klaren Plan, wie aus einem stockenden Angebot wieder ein erfolgreicher Verkauf werden soll?"Viele Eigentümer glauben, sie müssten jetzt einfach nur noch mehr Geduld haben oder Sie haben ja noch Zeit. Jedoch sind sie sich nicht bewusst, was das Folgen haben kann. In manchen Fällen stimmt das. In vielen anderen Fällen braucht es aber keine Geduld, sondern eine ehrliche Neubewertung und eine saubere Korrektur der Strategie", sagt Ballerini.Fazit: Eine neutrale Zweitmeinung kann Vermögensverluste verhindernDer Immobilienverkauf ist für viele Eigentümer eine der wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen ihres Lebens. Umso schwerer wiegt es, wenn sich Monate der Unsicherheit, ausbleibende Ergebnisse und wiederholte Preisreduzierungen summieren. Genau in solchen Situationen kann eine Zweitmeinung den Unterschied machen zwischen weiterem Stillstand und einem erfolgreichen Neustart.Die Kernbotschaft von BEG Immobilien ist dabei bewusst nicht angriffslustig, sondern beratend: Wer sich eine zweite Einschätzung einholt, handelt nicht unsicher, sondern vernünftig. Nicht Kritik an bisherigen Entscheidungen steht im Vordergrund, sondern die Chance auf einen objektiven, professionellen Blick von außen."Kein Risiko, kein Druck, sondern eine ehrliche Einschätzung. Genau das brauchen Eigentümer, wenn sie wieder Klarheit in ihren Verkaufsprozess bringen wollen", fasst Elio Ballerini zusammen.Weiterführende Informationen zu BEG Immobilien finden Sie unter: www.beg-immobilien.de.Pressekontakt:BEG Immobilien GmbHKolpingstraße 19/174523 Schwäbisch HallTel.: +49 (0) 791 493 598 11E-Mail: mail@beg-immobilien.deStandorte: Schwäbisch Hall, Stuttgart, München, Schwäbisch Gmünd, Gaildorf, Künzelsau und WestheimOriginal-Content von: BEG Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180428/6390123