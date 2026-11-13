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PR Newswire
13.11.2026 13:42 Uhr
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BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

BlackRock Frontiers Investment Trust Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 13

NET ASSET VALUE

BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC
5493003K5E043LHLO706

The unaudited net asset values for BlackRock Frontiers Investment Trust PLC at close of business on 12 November 2026 were:

233.27c Capital only USD (cents)
176.21p Capital only Sterling (pence)
242.33c Including current year income USD (cents)
183.06p Including current year income Sterling (pence)

Notes:

1. Investments have been valued on a bid price basis.

2. Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.

© 2026 PR Newswire
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