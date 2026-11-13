Der Bundestag hat das Recht der Nachrichtendienste grundlegend geändert. BND und Verfassungsschutz dürfen künftig aktiv eingreifen - etwa Cyberangriffe blockieren, Waffen unbrauchbar machen oder Server feindlicher Hackergruppen lahmlegen. Auslöser sollen konkrete Bedrohungen durch Russland, China und den Iran sein. Deutschland soll sich bald besser vor Spionage, Terrorismus und Sabotage schützen können. Die vom Bundestag beschlossene Reform des Rechts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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