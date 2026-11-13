Eine BET-Studie für den Niederspannungsbereich schlägt vor, die Photovoltaik-Einspeisung am Netzanschluss zu begrenzen, statt die Stromerzeugung insgesamt zu reduzieren. Das fordert auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE). Das Beratungsunternehmen BET Consulting hat eine Studie zu einem einheitlichen Steuerungsrahmen in der Niederspannung vorgelegt. Die Studie entstand im Auftrag von Eon, EWE Netz, Netze BW und Stromnetz Berlin. Laut der Studie ist heute keine effiziente Steuerung von flexiblen ...

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