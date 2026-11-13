Berlin/Hamburg (ots) -Beim fünften Fotowettbewerb der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) stand die Altenpflege unter dem Motto "Mensch - Arbeit - Alter" im Mittelpunkt. Passend dazu wurden nun auf dem Pflegetag in Berlin die Gewinnerinnen und Gewinner bekanntgegeben. Die prämierten Bilder werden vor Ort ausgestellt.Besonders ausgezeichnetWas macht die Arbeit in der Altenpflege besonders - im Positiven wie im Negativen? Und wie steht es um die Sicherheit und Gesundheit bei der Pflege? Bei dem Wettbewerb "Mensch - Arbeit - Alter" ging es darum, diese Thematik in Fotos auszudrücken. Aus insgesamt 83 Einsendungen hat eine Fachjury 16 Werke mit einem Preis prämiert. Vier davon hat sie besonders ausgezeichnet:Der erste Preis geht an Sarah Paff für ihre Bildserie "Was bleibt". Auf fünf Schwarz-Weiß-Studioaufnahmen thematisiert sie die Einsamkeit eines Paares angesichts des bevorstehenden Verlusts eines der Partner. Gleichzeitig erzählt sie mit den Bildern von ihrer eigenen emotionalen Verbundenheit und schafft damit einen intensiven Zugang für Betrachtende.Antine Karla Yzer erhält den zweiten Preis für ihre fünfteilige Serie "Fenster zur Hecke". Die Fotos erzählen vom Altwerden zu Hause. Jedes Bild entwickelt eine eigene Geschichte und beleuchtet unterschiedliche Aspekte. Assoziative Motive lassen viel Spielraum für individuelle Interpretation. Dabei wiederholt die Bildserie keine allgemein bekannte Bildsprache und vermeidet Klischees.Platz drei geht an Tim Kirchhof. Seine Bilderserie "Leben_Kunst in der Hospizarbeit" aus fünf inszenierten Porträtfotografien stellt die Frage: Wie schaffen Beschäftigte im Hospiz- und Palliativdienst diese belastende Arbeit? Die Serie löst die Menschen aus ihrem Arbeitskontext und zeigt sie an ihren Lieblings- und Kraftorten. So verweist sie auf einen zentralen Aspekt: die eigene mentale Gesundheit und Resilienz.Mit dem Sonderpreis des Wettbewerbs ausgezeichnet wird dieses Mal Johannes Gramm für sein Diptychon "Altern - zweistufig". Diese Arbeit zeigt mit einem Selbstporträt und einem Blumen-Stillleben Vergänglichkeit und Schönheit.Fotos machen Pflegearbeit sichtbarAuch die weiteren prämierten Beiträge beleuchten den Pflegealltag aus verschiedenen Perspektiven und machen Facetten von Pflegearbeit sichtbar: die körperliche Anstrengung, den Zeitdruck, die emotionale Verantwortung - aber auch Begegnung, Nähe und Vertrauen. Dabei wählten die Fotoschaffenden ganz unterschiedliche künstlerische Ansätze von dokumentarisch bis abstrakt. Die Atmosphäre ist mal nachdenklich, mal heiter; die Bildsprache ist mal reduziert, mal kontrastreich und ausdrucksstark.Jedes Werk nähert sich dem Thema auf seine eigene Art wertschätzend und respektvoll. Mit stets aufmerksamem Blick auf die Pflegearbeit wird deutlich, was gute Pflege auszeichnet. Das betont auch BGW-Hauptgeschäftsführer Jörg Schudmann: "Es geht darum, kompetent und einfühlsam bedarfsgerecht zu helfen und zugleich Selbstständigkeit zu erhalten. Das macht die Pflege älterer Menschen zu einer anspruchsvollen Arbeit, die für unsere Gesellschaft unersetzlich ist."Ein wichtiges Thema, das nachwirkt"Wir alle kennen Menschen, die Pflege in Anspruch nehmen, und ebenso Menschen, die diese Pflege leisten", fasst Jörg Schudmann die Bedeutsamkeit des Ausstellungsthemas zusammen. Kein Wunder also, dass die bildhafte Umsetzung Fotoschaffende wie Betrachtende beschäftigt und berührt. "Diese Fotos wirken nach", sagt Jörg Schudmann. "Sie erinnern uns daran, Pflege wertzuschätzen und die Menschen zu unterstützen, die sie täglich leisten. Dafür engagieren auch wir uns täglich - gemäß unserem Auftrag als gesetzlicher Unfallversicherungsträger."Mit ihrer Fotowettbewerbsreihe lenkt die BGW alle zwei Jahre die Aufmerksamkeit auf eins von drei gesellschaftlich relevanten Themen aus der Arbeitswelt der BGW-Versicherten. So entstanden in den vorhergegangenen Wettbewerben bereits beeindruckende Einblicke in die Tätigkeit von Menschen mit Behinderungen und von Beschäftigten in der Kinderbetreuung. Das Thema Altenpflege steht zum zweiten Mal im Fokus.Prämierte Bilder in Ausstellung sehenMit der Auszeichnung der Gewinnerinnen und Gewinner fällt zugleich der Startschuss für die Fotoausstellung "Mensch - Arbeit - Alter". Bis 2. Dezember sind die prämierten Fotoarbeiten nun auf dem Wittenbergplatz Nord in Berlin zu sehen. Im Anschluss geht die Ausstellung auf Deutschland-Tournee. Darüber hinaus zeigt die BGW die Werke im Internet unter www.bgw-online.de/fotowettbewerb-2026 (https://www.bgw-online.de/bgw-online-de/themen/bgw-im-ueberblick/aktionen-und-kampagnen/fotowettbewerbe/bgw-fotowettbewerb-mensch-arbeit-alter-119526) und informiert dort immer aktuell über Ausstellungstermine, die bundesweit in Planung sind.Diese Pressemitteilung finden Sie im BGW-Pressezentrum unter www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelle Meldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Über unsDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ist die gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 9,6 Millionen Versicherte in mehr als 690.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihre Mitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz. Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheit gewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemessene Entschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben können.Pressekontakt:Sebastian Grimm / Mareike BergerKommunikationBerufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg+4940202072714presse@bgw-online.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77149/40000266