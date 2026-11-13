Die Allianz-Aktie hat nach den Zahlen zum dritten Quartal ein neues Rekordhoch erreicht. Am gestrigen Donnerstag stieg sie am Nachmittag um mehr als 2% auf rund 473 € und erreichte in der Spitze 474,30 €. Am heutigen Freitag geht es weiter nach oben, am Vormittag lag der Kurs bei rund 477 €. Grund ist ein operatives Quartalsergebnis von 4,7 Milliarden €, das deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Außerdem hat die Allianz ihre Jahresprognose ...

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