Die Broadcom-Aktie verzeichnete von Anfang Juni bis Anfang November eine starke Korrektur von fast -40%. Doch in den letzten Tagen ist der Kurs des US-Chipkonzerns zu neuem Leben erwacht. Allein in den letzten fünf Tagen zogen die Notierungen um mehr als +25% an. Das steckt hinter dem Aufschwung und so sollten sich Anleger nun verhalten. Nvidia-Schock löst Kapitalrotation aus Der entscheidende Impuls kommt ausgerechnet vom größten Konkurrenten. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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