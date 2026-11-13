Für die Ottobock-Aktie war der gestrige Donnerstag ein schwarzer Tag. Nach den Zahlen zum dritten Quartal rutschte das Papier des Prothesenherstellers auf ein Rekordtief und notierte am Abend mit -14,5% bei rund 40,40 €. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit mehr als ein Drittel verloren, und auch der Ausgabepreis von 66 € beim Börsengang vor gut einem Jahr liegt weit entfernt. Dabei ist Ottobock gewachsen, hat beim Umsatz die Erwartungen übertroffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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