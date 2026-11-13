Bonn (ots) -Claudia Major: "Trump und Putin haben eine ähnliche Weltanschauung"Wie verlässlich sind die USA noch als Partner Europas? Welche Ziele verfolgt Wladimir Putin über die Ukraine hinaus? Und wie gut ist Europa auf eine mögliche militärische Konfrontation mit Russland vorbereitet? Darüber spricht Moderator Theo Koll in der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major.Major, Vizepräsidentin des German Marshall Fund, sieht eine erstaunliche weltanschauliche Nähe zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beide setzten stärker auf die Macht einzelner Personen als auf Institutionen und würden die liberale internationale Ordnung ablehnen.Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine warnt Major vor einer weiteren Eskalation. Russland verfolge nicht nur militärische Ziele, sondern versuche auch, europäische Gesellschaften durch Sabotage, Cyberangriffe und Desinformation von innen heraus zu destabilisieren. "Das langsame Gift der Unterminierung, des Zweifelns, des Zerstörens, das funktioniert hervorragend aus russischem Kalkül", so Major.Europa müsse deshalb dringend seine Verteidigungsfähigkeit stärken und sich unabhängiger von den USA machen. Zwar hätten die europäischen Staaten seit 2022 wichtige Fortschritte erzielt, doch fehlten weiterhin entscheidende militärische Fähigkeiten, etwa bei Aufklärung, Luft- und Raketenabwehr. Auch beim Zivilschutz und der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft sieht Major erheblichen Nachholbedarf.Trotz der angespannten sicherheitspolitischen Lage plädiert sie dafür, die eigene Handlungsfähigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren. Zuversicht bedeute auch, selbst aktiv die Zukunft zu gestalten: "Wir sind ihr nicht ausgeliefert."Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6390194