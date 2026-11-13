Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 12. November 2026, fand in Dublin ein Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) statt. Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa tauschten sich über aktuelle sicherheits- und wirtschaftspolitische Herausforderungen sowie die weitere Zusammenarbeit in Europa aus.Nach dem Eröffnungsplenum nahm Regierungschefin Brigitte Haas an einem Round Table unter dem Co-Vorsitz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der moldawischen Präsidentin Maia Sandu teil, an dem hybride und digitale Bedrohungen in Europa, Russlands anhaltender Krieg gegen die Ukraine sowie der Schutz der europäischen Demokratien besprochen wurden. "Die wachsende Cyberbedrohung erfordert eine enge europäische Zusammenarbeit. Der vertiefte Austausch über Erfahrungen und Lösungsansätze hilft uns, unsere Widerstandsfähigkeit zu stärken", betonte Regierungschefin Brigitte Haas.Am Rande des Gipfeltreffens führte die Regierungschefin bilaterale Gespräche mit den Staats- bzw. Regierungschefs aus Island, Monaco, San Marino, Andorra, Malta und Luxemburg. Angesichts der steigenden Zahl und Komplexität von Cyberangriffen stand die sichere, widerstandsfähige Gestaltung der fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung im Fokus. Weitere Themen waren die europäische Zusammenarbeit, der Einsatz künstlicher Intelligenz und die digitale Souveränität. Das EPC-Treffen in Dublin bot der Regierungschefin Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit zahlreichen weiteren europäischen Amtskolleginnen und Amtskollegen, wie dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz.Hinweis: Bilder stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943597