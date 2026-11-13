Frankfurt am Main (ots) -Handynutzung während der Autofahrt, auf dem Fahrrad oder E-Scooter ist nicht nur illegal, die Nutzung kann auch schwerwiegende Folgen haben. Verkehrsunfälle sind die Folge, manchmal mit tragischem Ende. "Kopf hoch. Das Handy kann warten" heißt es deshalb erneut ab Montag, 16. November, bei hr3. Der ADAC Hessen-Thüringen unterstützt die Aktion, die bis 13. Dezember läuft und auf die Gefahr der Handynutzung im Straßenverkehr aufmerksam machen soll.hr3 möchte wieder zusammen mit dem ADAC Hessen-Thüringen das Fahren auf Hessens Straßen sicherer machen. Dafür setzt sich das Radioprogramm seit mittlerweile neun Jahren mit dieser Aktion ein.Gerade beim Telefonieren, Schreiben und Lesen von Nachrichten auf dem Handy werden Tempo-, Blick- und Spurverhalten deutlich beeinträchtigt. On air, auf den Social-Media-Kanälen sowie auf hr3.de informiert hr3 über das Risiko und liefert den Hörerinnen und Hörern in der Aktionszeit von Montag, 16. November, bis Sonntag, 13. Dezember, Daten und Fakten. Das "hr3 Morningshow"-Moderationsduo Tobi Kämmerer und Tanja Rösner setzt sich ebenso für die wichtige Sensibilisierung im Tagesprogramm ein.Eisfrei mit hr3 - und dem "hr3 Morningshow"-EiskratzerWährend des Aktionszeitraums erhalten Hörerinnen und Hörer exklusive Eiskratzer mit einem Bildmotiv des "hr3 Morningshow"-Duos Tobi und Tanja. Der Eiskratzer ist auch als Parkscheibe verwendbar, so dass er das ganze Jahr über genutzt werden kann. Ab 7. Dezember ist er kostenlos erhältlich in allen ADAC-Geschäftsstellen in Hessen.Pressekontakt:PressereferentSebastian HüblTelefon: +49 (0)69 155-3789E-Mail: sebastian.huebl@hr.deDieser Kontakt ist nur für Presseanfragen.Original-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6390231