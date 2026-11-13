Quantum X Labs: Fahrplan für den Quantencomputer - 800 logische Qubits bis 2030 im Visier

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Der Wettlauf um leistungsfähige Quantencomputer nimmt weiter Fahrt auf. Während Technologieunternehmen weltweit daran arbeiten, die Grenzen klassischer Computer zu überwinden, rückt insbesondere die Fehlerkorrektur in den Mittelpunkt. Denn erst wenn Quantencomputer Rechenoperationen zuverlässig und über längere Zeiträume ausführen können, wird ihr Einsatz für kommerzielle Anwendungen greifbar. Das Technologieunternehmen Quantum X Labs (NASDAQ: QXL) will sich in diesem Zukunftsmarkt positionieren. Mit einer aktualisierten Entwicklungsroadmap legt das Unternehmen nun konkrete Zwischenziele für seinen Quantencomputer auf Basis gekühlter Atome vor. Bis 2030 soll der Schritt zum fehlertoleranten Quantencomputing gelingen.

Messbare Meilensteine auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung

Der neue Fahrplan beschreibt die geplante Entwicklung von der bestehenden Plattform mit physikalischen Qubits über fehlerkorrigiertes Rechnen bis hin zu einem fehlertoleranten Quantencomputer. Die einzelnen Etappen sind mit konkreten Zielwerten hinterlegt. Quantum X Labs will diesen Entwicklungsschritt bis 2030 erreichen.

Dabei geht es nicht allein darum, möglichst viele physikalische Qubits bereitzustellen. Die Roadmap berücksichtigt auch die Anzahl logischer Qubits und die Leistungsfähigkeit der Rechengatter. Damit sollen die Fortschritte anhand messbarer Kennzahlen nachvollziehbar werden. Nach Einschätzung des Unternehmens sind gerade diese Werte entscheidend dafür, wann Quantencomputer einen kommerziellen Nutzen entfalten können.

Eine wichtige Grundlage bildet das eigene Labor für gekühlte Atome. Nach Angaben des Unternehmens zählt es zu den größten Laboren dieser Art in Israel.

Erste Fortschritte bei Qubits und Fehlerkorrektur

Bereits 2026 hat Quantum X Labs auf seiner Plattform mehr als 50 physikalische Qubits erreicht. Auch bei der Fehlerkorrektur meldet das Unternehmen Fortschritte. Dazu untersuchte es kürzlich die logische Fehlerrate seines Quantenfehlerkorrektur-Decoders. Als Grundlage dienten öffentlich verfügbare Oberflächen-Code-Hardwaredaten von Google sowie entsprechende Simulationen. Die Tests wurden mit NVIDIA CUDA-Q QEC durchgeführt.

Das Ergebnis: Im Vergleich zu den anderen untersuchten Decodern erzielte die Lösung von Quantum X Labs die niedrigsten logischen Fehlerraten. Damit liefert das Unternehmen einen ersten Leistungsnachweis für einen zentralen Baustein seiner geplanten Quantencomputer-Architektur.

Der Zeitplan: Bis zu 800 logische Qubits im Jahr 2030

Die Roadmap sieht mehrere Entwicklungsstufen vor. Für 2027 strebt Quantum X Labs den Einstieg in das logische Quantencomputing mit bis zu 20 logischen Qubits und mehr als 1.000 physikalischen Qubits an.

2029 soll die nächste Stufe erreicht werden. Dann ist fehlerkorrigiertes Rechnen mit rund 100 logischen Qubits und mehr als 10.000 physikalischen Qubits vorgesehen. Die angestrebte Gatterleistung liegt bei 99,9 Prozent.

Für 2030 plant das Unternehmen schließlich den vollständigen Ausbau auf fehlertolerantes Quantencomputing. Die Zielwerte liegen bei rund 800 logischen Qubits, mehr als 100.000 physikalischen Qubits und einer Gatterleistung von 99,999999 Prozent.

Fehlerkorrektur als Schlüssel zur Skalierung

"Ein Quantencomputer wird daran gemessen, wie viele zuverlässige logische Qubits er bereitstellen kann", sagte Prof. Nir Sharon, Chief Quantum Scientist von Quantum X Labs. "Deshalb wird jeder Meilenstein in dieser Roadmap gemeinsam durch physikalische Qubits, logische Qubits und die Gatterleistung definiert. Wir haben unsere Kaltatom-Plattform und unseren KI-basierten Decoder so konzipiert, dass sie als ein System zusammenarbeiten. Wir wollen uns an diesen Zielen messen lassen, während wir daran arbeiten, von der heutigen Architektur zum fehlerkorrigierten Rechnen überzugehen."

Um die geplanten Entwicklungsschritte zu erreichen, will Quantum X Labs seinen zum Patent angemeldeten Deep-Transformer-Decoder mit dem Kontrollsystem seiner Kaltatom-Plattform verbinden. Das KI-basierte Fehlerkorrektursystem soll dabei eine zentrale Rolle spielen. Der Decoder ist Gegenstand des US-Patents Nr. 12,294,387 B2.

Das Unternehmen will regelmäßig über die Fortschritte berichten. Dies soll im Rahmen der periodischen Berichte bei der US-Börsenaufsicht SEC sowie durch Pressemitteilungen erfolgen, soweit dies angemessen ist.

Quantum X Labs: Mehrere Technologie- und Geschäftsfelder

Quantum X Labs Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in den Bereichen Quantentechnologie, digitale Werbung und Computing sowie unternehmensbezogene Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz tätig.

Quantum X Labs Ltd. konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Quantenalgorithmen für die Bereiche Transport, Wirkstoffforschung und Sicherheit. Darüber hinaus arbeitet die Gesellschaft an quantenbasierten Alternativen zum GPS sowie an Lösungen zur hochpräzisen Atomtechnologie.

Die Tochtergesellschaft Gix Media entwickelt verschiedene technologische Softwarelösungen. Diese dienen der Automatisierung, Optimierung und Monetarisierung von Internetkampagnen. Im Mittelpunkt stehen die Gewinnung und Weiterleitung von Internetnutzer-Traffic an Kunden.

Metagramm wiederum entwickelt Software zur grammatikalischen Fehlerkorrektur. Das Angebot umfasst Werkzeuge zum Schreiben und Überarbeiten von Texten sowie Funktionen für Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil. Hinzu kommen Übersetzungsfunktionen und mehrsprachige Wörterbücher. Dabei setzt das Unternehmen auf künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen.

Weitere Informationen zu Quantum X Labs stellt das Unternehmen auf seiner Website unter https://quantumxlabs.xyz/bereit.

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Quellen:

Quantum X Labs Joins the Global Race by Publishing Updated

Lassen Sie sich in den Verteiler für Quantum X Labs Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Quantum X Labs Inc" oder Nebenwerte".

Quantum X Labs Inc

Land: Israelisch / ISIN: US9267113002

https://quantumxlabs.xyz

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Enthaltene Werte: US9267113002